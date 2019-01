Erster Test der Sportfreunde Lotte bei Twente Enschede

Nicht direkt rund um die Uhr, aber mitunter 18 bis 20 Stunden lang sind derzeit die Arbeitstage von Nils Drube. Für den Coach der Sportfreunde Lotte und dessen Trainer-Kollegen Sven Hozjak ist derzeit viel zu tun. „Die Wintervorbereitung ist sehr kurz“, erklärt Drube. „Deshalb müssen wir möglichst viel da reinpacken, damit die Mannschaft zur Fortsetzung der Meisterschaft topfit ist.“ So ganz nebenbei muss er sich ja auch noch um die Zusammenstellung des Kaders kümmern, die final natürlich der Sportliche Leiter Manfred Wilke eintütet.

Mit Sascha Härtel vom FC Erzgebirge Aue sind sich die Sportfreunde einig. Auch er will kommen. Was fehlt ist die Unterschrift. Das sollte aber nur noch eine Formsache sein. Ähnlich verhält es sich bei dem Kroaten, der seit ein paar Tagen mittrainiert. Er ist im Offensivbereich vielseitig einsetzbar und enorm schnell. Auch mit ihm ist sich der Verein grundsätzlich einig. Mit beiden Spielern dürften noch in dieser Woche endgültig Nägel mit Köpfen gemacht werden.

Beide werden in jedem Fall im ersten Testspiel am Mittwoch bei Twente Enschede (14.30 Uhr unter Ausschluss der Öffentlichkeit) mit auflaufen. Gegen den niederländischen Zweitligisten hat es Lotte gleich mit einem echten Gradmesser zu tun. Allzuhoch will Nils Drube die Erwartungen nicht hängen: „Wir haben zuletzt sehr hart trainiert, die Jungs sind kaputt. Dennoch möchte ich trotz der Anstrengungen eine stabile Leistung sehen. Die Jungs müssen an ihre Leistungsgrenze gehen.“ Vornehmlich soll die Mannschaft aber wieder in den Spiel-Modus kommen und den Rhythmus finden. Dabei werden alle Akteure Einsatzzeiten bekommen.

18 Spieler und zwei Torhüter umfasst derzeit der Kader. Hinzu kommen Sascha Härtel und der Offensivmann aus Kroatien. Leicht angeschlagen war gestern Lars Dietz, pausierte deshalb vorsichtshalber. Wieder voll im Training ist seit dem Wochenende Jeron Al-Hazaimeh, der sich im letzten Spiel des vergangenen Jahres beim SV Meppen (0:2) einen Muskelfaserriss zugezogen hatte. Von ihm erwartet Nils Drube in der Rückrunde eine große Steigerung, soll er doch die Lücke ausfüllen, die der zum FC Emmen abgewanderte Nico Neidhart hinterlassen hat, ausfüllen.

Zweimal pro Tag bittet derzeit Nils Drube seine Mannschaft zumeist zum Training. Die Einheiten sind höchst intensiv und kraftanstrengend. „Aber die Jungs ziehen unglaublich gut mit", freut sich der Coach. „Alle zeigen einen unglaublichen Willen. Ich bin wahnsinnig zufrieden, was die Trainingsqualität angeht.“

Den Fokus wollen die Trainer in der Vorbereitung ohnehin auf die Verbesserung der Physis legen. „Wir müssen uns athletisch auf ein neues Level bringen, damit wir bis zur 90. Minute in jeder Situation dagegen halten können“, fordert Nils Drube.

Was das Pressing und das Umschaltspiel angeht, sieht der Lotter Coach zudem Verbesserungspotenzial. „Auch wenn die Vorbereitung kurz ist und wir noch viel vor haben, sind wir auf einem guten Weg. Zum Start am 25. Januar gegen 1860 München werden wir vorbereitet sein“, ist Drube überzeugt.