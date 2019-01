Matthias Maucksch steht nicht mehr auf der Gehaltsliste des Fußball-Drittligisten Sportfreunde Lotte. Der 49-Jährige ist am Mittwoch als neuer Trainer des BFC Dynamo Berlin aus der Regionalliga Ost vorgestellt worden. Damit tritt er die Nachfolge von René Rydlewicz an, der im Dezember 2018 zurückgetreten war. Maucksch unterschrieb einen Vertrag bis 2020. Der BFC Dynamo steckt als Drittletzter der Regionalliga Nordost im Abstiegssumpf.

Am Dienstagabend hat Maucksch offenbar eine Einigung mit den Sportfreunden über die Auflösung seines bis Ende der Saison 2019/2020 abgeschlossenen Vertrages erzielt. In Lotte war er nach nur einem Punkt aus den ersten vier Spielen als Schlusslicht entlassen worden. Zudem war SFL in der 1. Runde des Verbandspokals beim West-Regionalligisten SV Rödinghausen (2:3) ausgeschieden.

Vor seinem Wechsel nach Lotte hatte Maucksch Union Fürstenwalde in der Regionalliga Nordost trainiert.