Das zweite Wochenende im neuen Jahr gehört schon traditionell dem Tennis-Nachwuchs.

Zum 38. Mal werden die Jugendmeister des Tecklenburger Landes ermittelt. Von Freitag bis Sonntag finden die Titelkämpfe in Tennishallen Mettingen und Westerkappeln statt.

135 Jugendliche (49 Juniorinnen und 86 Junioren) aus zwölf Vereinen des Tecklenburger Landes in sieben Altersklassen die Sieger. Teilnehmende Mannschaften sind der SV Dickenberg (2 Teilnehmer), SW Esch (1), BG Ibbenbüren (16), TV Kattenvenne (2), Cheruskia Laggenbeck (4), TSV Ladbergen (8), BSV Leeden/Ledde (12), Lengericher TC (27), TuS Lotte (3), TSC RW Mettingen (24), BW Tecklenburg (3) und Westfalia Westerkappeln (33).

„Da am Samstag und Sonntag parallel Jugend-Meisterschaftsspiele des Bezirks Münsterland anstehen, konnte die vorjährige Teilnehmerzahl leider nicht ganz erreicht werden“, sagt Turnierorganisator Wilfried Glasmeier.

Interessant dürfte sein, ob sich die Vorjahressieger in diesme Jahr auch in ihren neuen Altersklassen wieder durchsetzen können. In der Königsdisziplin der Juniorinnen U 17/U 18 werden der Westerkappelnerin Anna Kamp und ihrer Trainingspartnerin Ina Forsmann vom TSC RW Mettingen nach der Absage der Vorjahressiegerin Kira Landau (BG Ibbenbüren) am meisten zugetraut.

Bei den Junioren U 17/U 18 geht Leon Braumann (Lengericher TC) von Startplatz eins ins Turnier. Setzplatz zwei wurde an den Vorjahressieger der U 16 Mathis Breher (BG Ibbenbüren) vergeben.

Unterstützt wird Turnierorganisator Wilfried Glasmeier in Mettingen von Jugendkoordinator Gerd Hungermann. In Westerkappeln kann Glasmeier wieder auf das erprobte Team um Jugendkoordinatorin Helga Lobenberg mit Bettina Reiser, Reiner Nietiedt und Dirk Nubbemeyer zurückgreifen.

Turnierbeginn ist am Freitag um 15 Uhr und am Samstag um 9.30 Uhr jeweils in beiden Tennishallen.

Die Jüngsten tragen ihr Kleinfeldturnier am Sonntag ab 9 Uhr in der Tennishalle Westerkappeln aus. Die Turnierleitung liegt wie schon in den Vorjahren in den bewährten Händen von Bettina Reiser.

Die Endspiele beginnen am Sonntagvormittag um 10 Uhr nur in der Tennishalle Mettingen.

Zeitplan der Endspiele am Sonntag

10.00 Uhr Junioren U 17/U 18

10.45 Uhr Junioren U 9

10.45 Uhr Juniorinnen U 9/U 10 ( 2. Gruppenspiel )

11.30 Uhr Juniorinnen U 11/U 12

11.30 Uhr Junioren U 10

11.30 Uhr Junioren U 11/U 12

12.15 Uhr Juniorinnen U 9/U 10 ( 3. Gruppenspiel )

12.15 Uhr Juniorinnen U 13

13.00 Uhr Junioren U 13

13.00 Uhr Juniorinnen U 14/U 15

13.00 Uhr Junioren U 14

13.45 Uhr Junioren U 15/U 16

13.45 Uhr Juniorinnen U 16 – U 18.