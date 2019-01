Halbfinale sollte für Deutschland schon drin sein

Am Donnerstag beginnt die Handball-Weltmeisterschaft in Deutschland und Dänemark. Die deutsche Nationalmannschaft startet gegen Korea, ein vereintes Team aus Süd- und Nordkorea. In der Vorrunde trifft die Auswahl von Trainer Christian Prokop zudem auf Brasilien, Russland, Frankreich und Serbien. Die ersten drei Mannschaften dieser Gruppe qualifizieren sich für die Hauptrunde.

„Stimmt, die WM geht ja los“, zeigt sich Holger Kaiser, Trainer des Handball-Landesligisten TSV Ladbergen, etwas überrascht, dass es schon wieder so weit ist. Er will sich die Spiele aber auf jedem Fall im TV anschauen. „Favoriten? Das ist schwierig“, überlegt er kurz. „Spanien, Dänemark und Frankreich waren zuletzt sicher am stabilsten.“ Und Deutschland? „Eine interessante Mannschaft. Im eigenen Land sollte mindestens das Halbfinale drinsitzen.“ Vom neuen Modus, statt k.o.-System wird wieder mit einer Hauptrunde nach der Vorrunde gespielt, hält Kaiser wenig. Für ihn war der Reiz der k.o.-Spiele größer.

„ Vielleicht Deutschland, wenn ein guter Teamgeist da ist. Vielleicht Deutschland, wenn ein guter Teamgeist da ist. “ Dirk Suppelt

„Ich bin diesmal gar nicht richtig informiert“, meint Dirk Suppelt, Trainer des THC Westerkappeln. „Ich habe gar keine Testspiele gesehen.“ Auch für ihn zählen die Franzosen, Dänen und Spanier zu den Topfavoriten. „Vielleicht auch Deutschland, wenn ein guter Teamgeist da ist“, sagt Suppelt. Wie wichtig der sei, habe ja die letzte WM gezeigt, als der Teamgeist nicht da gewesen sei. „Beides hat seine Vorteile, ob Hauptrunde oder k.o.-Spiele. In der Hauptrunde kann vorm letzten Spiel aber schon alles entschieden sein, so dass sich eine Mannschaft dann ausruhen kann.“ Auftaktgegner Korea dürfe heute nicht unterschätzt werden. „Die spielen sehr unorthodox, das könnte komisch werden“, warnt der THC-Coach.

„ Norwegen könnte vielleicht überraschen. Norwegen könnte vielleicht überraschen. “ Andreas Friese

„Die Vorrunde ist sicher machbar, aber die Hauptrunde wird schwer. Da gibt es einige Favoriten“, so die Meinung von Andreas Friese, Trainer der Landesliga-Damen des TSV Ladbergen. Wenn es gut läuft, traut er der deutschen Sieben den Einzug ins Halbfinale zu. Auch Friese sieht das Top-Trio Dänemark, Frankreich und Spanien als die großen Favoriten an. „Aber Norwegen könnte vielleicht überraschen. Die haben ja einige gute Spieler in der Bundesliga und einen ehrgeizigen Trainer, was man so hört.“ Direkt vor Ort will sich Friese kein WM-Spiel angucken. „Wir haben es erwogen, aber ich werde wohl Fernsehen gucken.“ Dass es wieder ein Hauptrunde gibt, findet der TSV-Coach gut. „Sonst könnte die Veranstaltung für Mannschaft und Fans schon mal recht kurz sein.“

Florian Schulte, Coach des Bezirksligisten TV Kattenvenne, hofft auf den Finaleinzug der deutschen Mannschaft. „Im Handball spielt die Heimstärke immer eine große Rolle. Das hat ja das letzte Mal in 2007 auch gut geklappt.“ Schulte drückt den deutschen Ballkünstlern auf jedem Fall fest die Daumen. Sollte es tatsächlich klappen, muss der TVK aber fast zeitgleich während des WM-Finales in eigener Halle ran. „Das wäre aber dumm“, meint Schulte. Live wird Schulte kein Spiel verfolgen, nur am TV. „Die Tickets sind diesmal auch sehr teuer“, bedauert er. Neben Deutschland sieht auch Schulte vor allem die Dänen vorne („Die Skandinavier sind immer gut!“) und noch Frankreich.

Beim Bezirksligatrainer der HSG Hohne/Lengerich Daniel Bieletzki hält sich das WM-Fieber kurz vorm Start noch sehr in Grenzen. „Mir fehlt einfach aus beruflichen Gründen die Zeit dazu.“ Das sei schade, zumal das Turnier wieder im eigenen Land stattfindet. „Beim letzten Mal sah das anders aus, da war das Interesse von Anfang an groß.“ Zur Nationalmannschaft könne er wenig sagen. „Von der hört man ja fast immer nur einmal im Jahr im Januar etwas. Ich hoffe natürlich, dass sie vorne mitspielen wird“, so Bieletzki. Den Spielplan hat er dann aber doch in seinem Kalender stehen. „Wenn es die Zeit erlaubt, werde ich mit einem Auge auch mal auf den Bildschirm schauen.“

„ Der Beamer steht parat. Der Beamer steht parat. “ Anica Steinbach

Anica Steinbach, Spielerin der erste Damenmannschaft und Trainerin der Zweiten der HSG Hohne/Lengerich, denkt rein patriotisch. „Ich drücke der deutschen Mannschaft ganz fest die Daumen“, sagt sie. Von anderen Favoriten will sie gar nichts wissen. „Da bin ich ganz patriotisch.“ Und zum heutigen WM-Start „steht der Beamer parat“, sagt die Lengericherin. Alles ist also vorbereitet, um die WM zu verfolgen. Gerne erinnert. „2007 war richtig geil“, hofft sie auf eine Wiederholung des damaligen Wintermärchens.

Gar keinen Plan hat HSG-Damen-Trainer Dennis Suhre. „Das habe ich bis jetzt gar nicht verfolgt, muss ich gestehen“, kommt für ihn die WM fast überraschend. „Aber wenn ich ein Spiel sehe und der Wille ist da, dann ist bei so einem Turnier alles drin“, wünscht auch er dem deutschen Team den bestmöglichen Erfolg.