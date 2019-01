Mittwochs ist alljährlich zum Auftakt des K+K-Cups in der Halle Münsterland in Münster der Westfalentag. Die Kreisreiterverbände aus Westfalen gehen als Mannschaften in Prüfungen der Klasse M an den Start. Mit souveränen Leistungen wusste der Kreisreiterverband Steinfurt in beiden Disziplinen zu überzeugen. In der Dressur siegten die Steinfurter, zu denen auch Petra Middelberg vom ZRFV Lienen gehörte, mit 142,53 Punkten vor dem KRV Coesfeld (142,10).

Die Dressur-Equipe trat als Titelverteidiger an. Teamchef Oliver Oelrich zeigte wieder, dass auf seine Auswahl Verlass ist. Mit Petra Middelberg (RV Lienen) mit Bodyguard und Ann-Christin Wienkamp (RV Mesum) im Sattel von Scuderia setzte er auf Erfahrung und Sicherheit im Dressurviereck. Für den Punkt Nachwuchsförderung zog er Julia Werning (RV Greven) mit Las Vegas aus dem Hut. Schon in der Qualifikationsrunde zeigten die drei Reiterinnen starke Leistungen und lagen mit 50 Punkten Vorsprung vorne: Ann-Christin Wienkamp siegte (73,97 Prozent), Petra Middelberg kam auf Rang drei (71,52), gefolgt von Julia Werning (71).

Für die Kür pokerte der Teamchef hoch, denn er nahm ausgerechnet Ann-Christin Wienkamp raus, um das Pferd für die Prüfungen am Wochenende zu schonen. Der Plan ging auf: Middelberg und Werning holten genug Punkte für den Steinfurter Sieg.

Die Springreiter wurden wie immer mit sicherem Auge von Herbert Schmerling ausgewählt. Grit Schulze Wierling (RV Altenberge), Alexandra Bergwall-Ingvarsson (RV Greven) Evelyn Beyer (RV Mettingen) und Atsushi Sakata (RV Greven) landeten mit drei Nullern im Finale und machten es für alle richtig spannend: Schulze Wierling bekam vier Fehler, die anderen drei blieben null – was ein finales Stechen zwischen Sauerland und Steinfurt bedeutete. Natürlich schickte Schmerling hier sein Ass ins Rennen: Atsushi Sakata musste nach dem Vier-Fehler-Ritt des Sauerländers nur noch sauber durch den Parcours kommen und überzeugte auch hier mit souveräner Eleganz.