Im Wettbewerb um die Hallenkreismeisterschaft der Nachwuchsfußballer gehen am Wochenende die E-Mädchen und D-Junioren auf Torejagd. Bei den E-Mädchen steht am Sonntag (14 Uhr) in Riesenbeck der zweite Spieltag auf dem Programm. Nach dem ersten Durchgang am 15. Dezember in Saerbeck führen Arminia Ibbenbüren und Teuto Riesenbeck das Sechserfeld mit jeweils 11 Zählern vor den Teams der JSG GW/Preußen Lengerich (8 Punkte), Falke Saerbeck (8), TuS Recke (1) und Arminia Ibbenbüren 2 (1) punktgleich an. Die Entscheidung fällt am dritten Spieltag (17. Februar) in Saerbeck.

Bei den D-Junioren geht es in zwei Gruppen am Wochenende um den Finaleinzug am 24. Februar in Riesenbeck. Die Gruppe 4 startet am Samstag um 9 Uhr in der Mettinger Tüöttensporthalle. Favorit auf die Endrunde ist Eintracht Mettingen. Die JSG Leeden/Tecklenburg, JSG Büren/Piesberg, Cheruskia Laggenbeck und Brukteria Dreierwalde wollen aber für eine Überraschung sorgen. In der Gruppe 2 ist die Ibbenbürener SV am Sonntag (9 Uhr) in Hopsten favorisiert. Die JSG Westerkappeln/Velpe, SW Lienen, GW Lengerich, Westfalia Hopsten und SV Dickenberg wollen den Top-Fovoriten aber ärgern. Für die Finalrunde qualifizieren sich die vier Gruppenersten und zwei besten Zweiten.