„Jules Reimerink hat sich eine Kapselverletzung zugezogen und Torwart Norman Quindt eine Schulterprellung“, so Drube. „Das sollte aber nicht so schwerwiegend sein.“

Mehr Sorgen macht sich Lottes Trainer noch um Lars Dietz. Die Leihgabe von Union Berlin hat sich am Samstag beim Testspiel in Paderborn (0:0/wir berichteten) verletzt. „Da warten wir noch auf das MRT-Ergebnis“, sagte Drube auf Anfrage unserer Zeitung.

Am Mittwoch wartet auf die Sportfreunde ein letztes Vorbereitungsspiel. Um 18.30 Uhr sind die Blau-Weißen zu Gast beim Nord-Regionalligisten VfB Oldenburg. „Danach wartet dann noch viel Training auf uns. Am Freitag in einer Woche geht es ja schon wieder los“, so der SFL-Coach. Am 25. Januar (19 Uhr Frimo-Stadion) kommt der TSV 1860 München ans Autobahnkreuz.