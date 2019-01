Das größere Teilnehmerfeld der Mädchen kämpfte in zwei Gruppen und die Jungs jeder gegen jeden. Die Matches waren heiß umkämpft und die Ballwechsel lang. Bereits diese Jüngsten hatten klare Strategien und teilten sich den Platz gut ein, sodass jeder Punkt schwer erarbeitet wurde. Zwischen den Matches konnten sich die Teilnehmer und Zuschauer am Buffet stärken oder in der gesondert vom Hallenbetreiber zur Verfügung gestellten Halle austoben.

Bei den Jungen siegte Konrad Maier (Lengericher TC) vor Louis Schröder (Westerkappeln). Bei den Mädchen war es eine reine Familienangelegenheit aus Lengerich. Die Schwestern Dafina und Medina Balija schenkten sich nichts. Jeder Satz musste in die Verlängerung und erst der Tiebreak im dritten Satz brachte die Entscheidung zu Gunsten von Dafina.

Sportlich macht dieses Turnier große Hoffnung, dass man von diesen Teilnehmern noch hören wird. Die Veranstalter Helga Lobenberg und Bettina Reiser waren nach dem Turnier hoch zufrieden und freuen sich schon auf die nächste Veranstaltung mit diesem Nachwuchs.

Über den Verlauf des Turniers der älteren Altersklassen, die in Mettingen entschieden wurden, berichteten wir noch.