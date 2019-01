„Die machen wir während einer Trainingseinheit nächste Woche“, erklärt er. Dennoch erhofft er sich vom letzten Vorbereitungsspiel am Mittwoch ab 18 Uhr beim VfB Oldenburg einige wichtige Aufschlüsse.

Neben Sascha Härtel und Toni Jovic, deren Vertrags-Unterschriften noch immer fehlen, wird heute ein weiterer Gastspieler getestet, der auf Leihbasis bis Saisonende verpflichtet werden könnte. Mit Yannik Zummack (Vertrag aufgelöst), Nico Neidhart (FC Emmen und Toni Stelzer (BFC Dynamo Berlin) stehen drei Abgänge fest.

Nach dem „sehr ordentlichen Testspiel“ am Samstag in Paderborn (0:0) sollen die Sportfreunde auch gegen den Nord-Regionalligisten an ihre Grenzen gehen – trotz der zuletzt harten und intensiven Trainingseinheiten. Weiter einspielen, energisches Arbeiten mit und gegen den Ball sowie Vertiefung der Automatismen stehen für die Spieler auf der „To-Do-Liste“ für heute.

Wer letztlich auflaufen wird, steht aber in den Sternen. Die genaue Diagnose bei Lars Dietz lässt weiter auf sich warten. Er fehlt sicher. Matthias Rahn (Knie), Jonas Hoffmann (Achillessehne) und Sascha Härtel (muskuläre Probleme) sind angeschlagen. Blessuren vom Hallenturnier in Ibbenbüren am Sonntag trugen Jaroslaw Lindner (Knie), Jules Reimerink (Kapselverletzung im Sprunggelenk) und Norman Quindt (Schulter) davon.