Gemeldet mit erzielten 10,74 m knackte er mit der Sechs-Kilogramm-Kugel die Elf-Meter-Marke und steigerte sich auf ausgezeichnete 11,28 Meter. Der Lohn des in den vergangenen Wochen intensivierten Zirkeltrainings war die Qualifikation für die Deutschen Senioren-Hallenmeisterschaften Anfang März in Halle/Saale sowie für die Deutschen Seniorenmeisterschaften im Juli im thüringischen Leinefelde-Worbis.

Auch Bernhard Hülsken durfte sich im Kugelstoßen der Männer M 60 mit Platz drei über einen Medaillenrang freuen. Er stieß die Fünf-kg-Kugel auf 11,64 Meter. Dennoch zeigte er sich ein wenig enttäuscht, blieb er doch unter seiner Bestmarke aus dem Vorjahr (12,01 Meter).

Im Vorfeld der am kommenden Samstag in Dortmund stattfindenden Westfälischen Hallenmeisterschaften U 18 testeten Pauline Raecke und Leoni Kaiser ihre aktuelle Form nochmals - außerhalb der Konkurrenz - bei den Ostwestfalen-Hallenmeisterschaften in Bielefeld.

Pauline sprintete die Hallenrunde über 200 Meter in 28,70 Sekunden und verfehlte ihre Bestzeit deutlich. Auch für Leoni lief es im Hochsprung nicht optimal, musste sie doch ebenso wie auch andere Wettkämpferinnen wegen nicht normgerechter Spikes in Turnschuhen springen. Dennoch erzielte sie mit diesem Handicap ordentliche 1,47 Meter. Beide TVLerinnen hoffen, sich bei den Westfälischen deutlich steigern zu können.