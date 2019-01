Nägel mit Köpfen hat Fußball-Bezirksligist Preußen Lengerich gemacht. „Ich habe bei Preußen über die Saison hinaus verlängert“, bestätigte Trainer Pascal Heemann am Donnerstag. „Und zwar Ligen unabhängig. Der Verein plant längerfristig mit mir“, so Heemann, der im vergangenen Herbst nach der Entlassung von Sebastian Ullrich vom „Co“ zum Chef befördert worden war. Saisonziel bleibt weiterhin der Klassenerhalt. Bei sieben Punkten Rückstand ist das ein ambitioniertes Ziel.

Seit zwei Wochen bereiten sich die Preußen bereits wieder auf die Rückrunde vor. Am 3. Februar steht schon das Nachholspiel gegen Vorwärts Wettringen an. Am Freitagabend steigt beim Oberligisten Westfalia Herne das erste Testspiel. Heemann („Wir wollen unter zehn Gegentoren bleiben.“) hat alle Mann an Bord. Anstoß in Herne ist um 19.15 Uhr.

„Wir haben uns schon eine gute Grundkondition erarbeitet“, sieht Heemann seine Truppe auf einem guten Weg. Nach dem Spiel in Herne wartet am Sonntag (11 Uhr) schon der nächste Test beim Landesligisten SC Peckeloh. Sowohl in Herne als in Peckeloh wir auf Kunstrasen gespielt.