TuS Recke spielt nur daheim – Preußen Lengerich nur auswärts

Die Zeit der Hallenfußballturniere ist noch nicht vorbei, am Samstag richtet Cheruskia Laggenbeck sein Turnier in der Halle am Burgweg aus. Die heimischen Fußball-Bezirksligisten bestreiten jedoch in diesen Tagen bereits wieder die ersten Vorbereitungsspiele auf die Fortsetzung der Saison am zweiten Februar-Wochenende, wobei Preußen Lengerich schon am 3. Februar gegen Vorwärts Wettringen wieder ran muss. Der TuS Recke (2:2 gegen den Westfalenliga-Spitzenreiter Preußen Münster 2) und Preußen Lengerich gestern Abend bei Westfalia Herne Einsatz (das Ergebnis lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor) haben ihre ersten Vorbereitungsspiele in diesem Jahr bereits hinter sich.

Der TuS Recke ist die Mannschaft mit den meisten Test-Begegnungen. Sechs Partien bestreitet der Tabellendritte der Bezirksliga bis zum ersten Meisterschaftsspiel im neuen Jahr am 9. Februar bei BW Aasee. Arminia Ibbenbüren und Preußen Lengerich haben jeweils fünf Testspiele abgemacht, Cheruskia Laggenbeck vier, die ISV und Teuto Riesenbeck drei.

Alle sechs Vorbereitungsspiele bestreitet der TuS Recke im heimischen Fürstenbergstadion. Mit dem 2:2 gegen Preußen Münster 2 fanden die TuSler einen vielversprechenden Einstieg ins neue Jahr. Arminia Ibbenbüren hingegen bestreitet alle Vorbereitungsbegegnungen auswärts. In der Meisterschaft geht es für die Arminia am 10. Februar gegen Preußen Lengerich weiter. Die ISV testet in der Vorbereitung auf die Rückserie zum ersten Mal am Donnerstag, 24. Januar, gegen den SC Hörstel (19.30 Uhr). Am 10. Februar bestreitet die ISV ihr Bezirksliga-Spiel bei Vorwärts Wettringen.

Cheruskia Laggenbeck bestreitet wie der TuS Recke in der Vorbereitung nur Heimspiele. In der Bezirksliga geht es am 10. Februar mit der Partie gegen den VfL Wolbeck weiter. Am morgigen Sonntag bestreitet Teuto Riesenbeck das erste Vorbereitungsspiel des neuen Jahres gegen Brukteria Dreierwalde. Das Team von Coach Sebastian Möllers steigt am 10. Februar gegen SG Telgte in den Meisterschaftsbetrieb einsteigt.

Preußen Lengerich schließlich spielte gestern Abend bereits bei Westfalia Herne und ist morgen (Sonntag) ab 11 Uhr bereits wieder beim SC Peckeloh im Einsatz. Auf die Preußen, die am 3. Februar mit dem Nachholspiel gegen Vorwärts Wettringen schon wieder loslegen, warten in der Vorbereitung ausschließlich Auswärtsbegegnungen.

Testspiele der TE-Bezirksligisten

TuS Recke

TuS Recke - Pr. Münster2:2

17. Januar gegen SW Esch (19.30 Uhr)

24. Januar gegen Arm. Ibbenbüren (19.30 Uhr)

26. Januar gegen Bad Bentheim (14.30 Uhr)

31. Januar gegen SC Halen (19.30 Uhr)

2. Februar gegen SV Mesum (14.30 Uhr)

Arminia Ibbenbüren

22. Januar, bei Eintracht Mettingen (19.30 Uhr)

24. Januar beim TuS Recke (19.30 Uhr)

27. Januar beim BSV Roxel (14 Uhr)

29. Januar beim VfL Ladbergen

1. Februar beim SC Spelle-Venhaus

Ibbenbürener SV

24. Januar gegen den SC Hörstel (19.30 Uhr)

26. Januar beim SSC Dodesheide (14 Uhr)

2. Februar gegen VfR Voxtrup (16 Uhr)

Cheruskia Laggenbeck

18. Januar gegen SC Melle (19.30 Uhr)

23. Januar, gegen SW Esch (19 Uhr)

26. Januar gegen SC Halen (15 Uhr)

2. Februar gegen Vikt. Georgsmarienhütte (15 Uhr)

Teuto Riesenbeck

20. Januar gegen Brukteria Dreierwalde

29. Januar gegen SV Wilmsberg (20 Uhr)

2. Februar beim ASC Schöppingen (14 Uhr)

Preußen Lengerich

Westfalia Herne - Pr. Lengerich-:-

20. Januar beim SC Peckeloh (11 Uhr)

23. Januar bei Spvg Versmold (19.30 Uhr)

26. Januar beim SC Melle (14 Uhr)

2. Februar beim VfL Ladbergen (16 Uhr).