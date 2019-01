Seit knapp einer Woche befindet sich der VfL Osnabrück nach der Rückkehr aus dem Trainingslager in der Türkei wieder in heimischen Gefilden. Nach zuvor intensiven Trainingseinheiten unterzieht Chefcoach Daniel Thioune seiner Mannschaft an diesem Wochenende einen Testspiel-Doppelpack. Am Samstag sind die Lila-Weißen ab 14 Uhr gegen den Viertligisten SV Lippstadt (Regionalliga West) im Einsatz, am Sonntag zur gleichen Zeit gegen VfB Lübeck (Regionalliga Nord).

Eigentlich stand für beide Partien auch der Austragungsort bereits fest. Nun werden sie an anderen Spielstätten und unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen. Als Gründe für die kurzfristige Verlegung nennt der VfL die Sicherheit und das nasskalte Wetter der vergangenen Tage, was die Planungen nicht einfacher mache.

Das Duell morgen gegen Lübeck stellt auch die Generalprobe vor dem Punktspielstart am Samstag, 26. Januar, gegen SV Meppen da. Inwieweit Daniel Thioune dann eine Elf ins Rennen schickt, die auch im Derby beginnen könnte, ist völlig offen.

Mit dem Verlauf des Trainingslagers in Belek zeigte sich Thioune voll und ganz zufrieden. „Wichtig war es, dass wir viel Zeit auf dem Trainingsplatz verbringen konnten. Die Wetterverhältnisse waren zwar nicht immer optimal, aber dafür waren die Platzverhältnisse sehr gut“, versichert der 44-Jährige. Auch in den dortigen Testspielen gegen Caykur Rizespor (1:2) und Young Boys Bern (2:1) setzte die Mannschaft das um, was der Coach sehen wollte. Ab Montag folgt in den verbleibenden Einheiten der Feinschliff, vor allem im Umschalt- und Passspiel.

Der SV Lippstadt, für den es am 15. Februar in der Meisterschaft gegen den 1. FC Köln 2 weitergeht, steht am Anfang seiner Vorbereitung und hat ersten einen Test absolviert. Gegen den Landesligisten SuS Westenholz siegte die Elf von Trainer Daniel Berlinski mit 8:1.

Beim VfB Lübeck am Sonntag dürften sich zwei Akteure auf ein Wiedersehen mit dem VfL freuen. Ahmet Arslan, der noch in der Vorsaison des Osnabrücker Trikot getragen hat, und Florian Riedel stehen in Reihen des Nord-Regionalligisten, der am 23. Februar gegen Eintracht Norderstedt sein erstes Punktspiel 2019 bestreitet.