Tebus beim Schlusslicht favorisiert

Zwar glaubt der Coach nicht, dass seine Mannschaft körperlich so gefordert wird wie zum Beispiel bei der 1:3-Heimniederlage gegen Düsseldorf am vergangenen Wochenende, dennoch müsse sie mit voller Konzentration zu Werke gehen, denn: „Wir tun uns schwer, wenn wir unser Niveau gegen vermeintlich schwächere Gegner nicht durchdrücken.“ Wenn das aber doch gelinge, „dann stehen wir vor einer lösbaren Aufgabe.“

Das Hinspiel in Laggenbeck gewannen die Tebus mit 3:1, es war der Auftakt der langen Niederlagenserie des MTV. In der Woche zuvor, am zweiten Spieltag der Saison, hatte Hildesheim 3:1 gegen die Giesen Grizzlys gewonnen. Er blieb bis jetzt der einzige Sieg des MTV. „Möglicherweise fehlt es dem Team an Erfahrung und Konstanz“, vermutet Mathias Rusche.

Die Tebus ihrerseits, die sich zum Ende des vergangenen Jahres in ausgezeichneter Form befanden, kamen am vergangenen Wochenende nicht so gut aus der Winterpause, zeigten beim 1:3 gegen Düsseldorf lediglich einen Satz lang, wozu sie fähig sind. „Wir müssen dieses Spiel so schnell wie möglich aus den Köpfen bekommen“, sagt Mathias Rusche. Im Training unter der Woche wurde vor allem am Block und an der Abstimmung innerhalb der Mannschaft gearbeitet. „Es wird ein anderes Spiel werden“, verspricht der Tebu-Trainer.

Personell sieht es gut aus bei den Tebus. „Wir sind komplett“, so Rusche. Bis auf Patrick Zahn, der zwar nach seinem Auslandsaufenthalt wieder da ist, aber Schulterprobleme hat. Wann und ob er überhaupt in dieser Saison wieder spielen kann, sei noch unklar, sagt Rusche. Aber Zahn sei fest im Team und helfe der Mannschaft, auch wenn er nicht auf dem Spielfeld stehen könne. Auch daher ist Mathias Rusche zuversichtlich, dass sein Team mit einem Sieg aus Hildesheim heimkehrt.