Ein Test-Doppelpack war es nicht, da das für gestern geplante Vorbereitungsspiel beim SC Peckeloh wegen der Witterung abgesagt werden musste, aber auch mit der einen Partiezeigte sich Pascal Heemann zufrieden. Der Trainer des SC Preußen Lengerich sah am Freitag zwar eine 1:2-Niederlage bei Westfalia Herne, war dennoch voll des Lobes. „Das war überragend von uns“, meinte er.

Die Preußen haben mit dem Oberligisten nicht nur mitgehalten, sondern hatten neben dem Treffer von Timo Zimmermann zum 1:1 (42.) sogar noch weitere Chancen. „Die Mannschaft hat spielerisch, kämpferisch und taktisch exakt das umgesetzt, was wir Trainer vorgegeben haben. So darf man uns noch nicht abschreiben“, sollte Heemann seinem Team ein Pauschallob. Herne war in stärkster Besetzung angetreten, tat sich dennoch gegen eine kompakt stehende Preußen-Elf sehr schwer. Die beiden Neuzugänge Hendrik Schroth und Fouad Rachih fügten sich gut ein.

Das nächste Testspiel steigt am Mittwoch in Versmold.