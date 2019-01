„Wir haben in allen Elementen druckvoll agiert und in Block und Abwehr gut gestanden“, war Mathias Rusche, Trainer der Tecklenburger Land Volleys, nach dem 3:0-Sieg seiner Mannschaft beim MTV Hildesheim rundum zufrieden. Die Drittliga-Volleyballer waren beim Schlusslicht der Liga jederzeit Herr der Lage und gewannen die einzelnen Sätze mit 25:20, 25:14 und 25:22.

Der MTV Hildesheim war vor dem Spiel gegen die Tebus in elf Begegnungen in Folge ohne Sieg gewesen, und genau aus diesem Grund hatte Mathias Rusche gewarnt: „Wenn man elf Spiele verliert, kommt irgendwann einmal eine Reaktion. Das sollte aber nicht gegen uns sein.“ Und so gingen die Tebus von Anfang an konzentriert ins Spiel. „Die Mannschaft hat das gut umgesetzt“, sagt Rusche.

Im ersten Satz zogen die Tecklenburger Land Volleys mit sieben Punkten davon. Und auch wenn es am Ende nur noch fünf Punkte Vorsprung waren, gerieten die Tebus in diesem Durchgang nie in Gefahr. Noch weniger war das im zweiten Satz der Fall, der deutlich mit 25:14 an die Laggenbecker ging. Und so konnte Mathias Rusche im dritten Durchgang noch etwas probieren, gab Spielern Einsatzzeiten, die sonst nicht so häufig auf dem Feld stehen. Auch im dritten Satz gerieten die Tebus zu keiner Zeit in Gefahr und zogen mit dem 3:0-Erfolg nach nur 56 Minuten in der Tabelle wieder an ART Düsseldorf vorbei, gegen die sie in der vergangenen Woche noch verloren hatten und die an diesem Wochenende dem Tabellenzweiten Monheim unterlagen.

„Diese Leistung macht Mut für das Spiel am kommenden Wochenende gegen Giesen“, blickte Mathias Rusche nach der Partie schon wieder voraus. „Wenn wir dann auch so druckvoll agieren, haben wir gute Chancen.