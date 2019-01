Tebu Volleys II – VfL Kloster Oesede 0:3

Im Auftaktsatz hatten die Spielerinnen um Trainer Carina Steingröver nach 22 Minuten nur knapp mit 23:25 das Nachsehen. Wenig war vom Gastgeber im zweiten Satz zu sehen. Nach nur fünfzehn Minuten hieß es 25:5 für die Gäste. Im dritten Durchgang hielten die Tebus zunächst dagegen, hatten in der zweiten Satzhälfte aber vermehrt Probleme in der Ballannahme und unterlagen mit 15:25. „Wir haben nicht annähernd das gezeigt, was wir können. Die Mannschaft liegt uns anscheinend nicht.“, war Tebu-Trainerin Carina Steingröver mit der Vorstellung ihrer Mannschaft nicht einverstanden.

Tebu Volleys II – Osnabrücker SC 3:2

Besser schlugen sich die abstiegsgefährdeten Tebus in der Partie gegen den Tabellendritten aus Osnabrück. Überraschend gewannen sie den Auftaktsatz mit 25:19. Die Gäste aus der Domstadt glichen durch ein 25:11 im zweiten Durchgang zum 1:1 nach Sätzen aus. Doch wieder gelang den Tebus eine Satzführung. Der dritte Satz gehörte mit 25:21 dem Gastgeber. Im vierten Satz zogen die Tebus erst in der Verlängerung den Kürzeren, unterlagen mit 24:26. „Der vierte Satz hätte schon unser sein müssen.“, ärgerte sich Carina Steingröver, dass es noch in den Entscheidungssatz ging. Da ließen die Tebus dann aber nichts mehr anbrennen. Sie behielten mit 15:7 deutlich die Oberhand. Die gewonnenen zwei Punkte können die Tebus im Abstiegskampf gut gebrauchen.