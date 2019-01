Tecklenburger Land -

Die C-Junioren-Fußballer der Ibbenbürener SV sind neuer Hallenkreismeister. Für die Überraschung des Tages sorgte am Samstag in einer spannenden Finalrunde in Saerbeck B-Ligist JSG Büren/Halen/Piesberg mit der Vizemeisterschaft.