Die D-Mädchen der JSG Grün-Weiß/ Preußen Lengerich spielen zur Zeit eine erfolgreiche Hallenrunde. Nach der Titelverteidigung bei der Hallenkreismeisterschaft im Dezember in Riesenbeck, gewannen sie jetzt mit vier Siegen in vier Spielen das Hallenturnier in Enger. In der Gruppenphase gewannen sie 3:0 gegen Steinhagen-Amshausen, 3:1 gegen die zweite Mannschaft vom SC Enger und 2:0 gegen Eintracht Bielefeld, wodurch sie souverän Platz eins in ihrer Gruppe belegten und somit für das Endspiel qualifiziert waren.

Im Endspiel trafen sie auf den Sieger der Gruppe B, die erste Mannschaft vom SC Enger. Es entwickelte sich ein spannendes und hochklassiges Endspiel in dem die Lengericher Mädchen die besseren Torchancen hatten aber immer wieder an der hervorragenden Torhüterin des SC Enger scheiterten. Erst in der letzen Spielminute gelang Chantal Nowak mit einem Fernschuss das Siegtor. Danach ließen die Mädchen nichts mehr anbrennen und holten sich mit einer über den gesamten Turnierverlauf starken spielerischen Leistung verdient den Turniersieg.

► Die JSG spielte in folgender Besetzung (Tore): Pippa Hülsmeier, Samira Gauchan, Luisa Strauß (1), Lena Korte, Lara Binnemann, Chantal Nowak (2), Carolin Greitens (3), Marleen Schäfer (2), Lisann Stork (1) und Judith Hart.