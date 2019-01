Nun steht der Nachfolger von Franjo Wienke fest. Der war im November als Trainer der Fußballfrauen des BSV Brochterbeck zurückgetreten. Als Interimscoach war wie schon zweimal zuvor Jens Hartmann eingesprungen und wird diesen Posten auch bis zum Saisonende fortführen. Dann folgt Andrew Celiker, der bis Oktober die Frauen des BSV Ostbevern in der Westfalenliga trainiert hat.

„Wir sind froh, mit Andrew Celiker einen kompetenten Trainer für die Mannschaft gefunden haben“, freute sich Jens Hartmann. Fußball-Obmann Julian Dowidat hatte die Gespräche mit Celiker geführt und war ebenfalls glücklich, diese erfolgreich abgeschlossen zu haben.

Andrew Celiker hat beim BSV Ostbevern nachweislich gute Arbeit abgeliefert. Nach internen Querelen nahm er im Oktober dort seinen Hut. In Brochterbeck steigt der 45-Jährige, der in Telgte wohnt, zwar erst im Sommer ein, wird Jens Hartmann ab März aber schon sporadisch unterstützen und, falls nötig, auch die eine oder andere Trainingseinheit leiten. Dabei hofft der künftige Coach natürlich, dass der BSV die Klasse erhält. Noch nehmen die Rot-Weißen in der Landesliga den letzten Tabellenrang ein.

Damit es in der Rückrunde besser läuft, hat Jens Hartmann den Damen ein intensives Vorbereitungsprogramm verordnet. Seit dem vergangenen Freitag ist die Mannschaft wieder im Training. Zwei Testspiele, am 3. Februar gegen TuS Altenberge und am 9. Februar gegen Heidekraut Andervenne, wurden bereits abgeschlossen. Ein oder zwei weitere sollen noch hinzukommen, damit die Mannschaft zum Re-Start in der Meisterschaft topfit ist.

Los geht es für die Brochterbecker Frauen in einem vorgezogenen Spiel bereits am Freitag, 1. März, gegen Fortuna Gronau.