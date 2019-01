Das für Mittwoch geplante Testspiel des SC Preußen Lengerich bei der Spielvereinigung Versmold wurde aufgrund der Witterung abgesagt. Um einen Tag nach hinten verlegt wurde die Vorbereitungspartie beim SC Melle. Beim niedersächsischen Landesligisten sind die Preußen statt am Samstag erst am Sonntag zu Gast. Anstoß auf dem dortigen Kunstrasen ist um 15 Uhr. Zufrieden zeigt sich Coach Pascal Heemann mit dem Stand der Vorbereitung. Bis auf Sahin Günana (Urlaub) und Nickolas Kull, der nach seinem Syndesmosebandriss in vier Wochen zurückerwartet wird, sind alle Mann an Bord.