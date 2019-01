Nachbar Schwarz-Weiß Lienen wird seinen Titel beim Hallenturnier des FC Grün-Weiß Lengerich nicht verteidigen können. Der FC Grün-Weiß hat sein für das kommenden Wochenende geplante Turnier kurzerhand abgesagt. Das bestätigte auf Nachfrage unserer Zeitung der neue Vorsitzende des Clubs Marvin Hautmann. „Die Schiedsrichterkosten sind einfach zu hoch“, sagt Hautmann. Schon 2015 hatte der Club sein Turnier kurzfristig ausfallen lassen. 2016 bis 2018 fand die Veranstaltung dann aber wieder in der Lengericher Dreifachhalle statt.

Seit einem Monat ist Marvin Hautmann beim FC Grün-Weiß in Amt und Würden. Nach 18 Jahren als Vorsitzender war Dieter Dohe bei der turnusmäßigen Jahreshauptversammlung des Clubs nicht mehr angetreten. „Das hatte Dieter ja schon im Jahr zuvor angekündigt“, sagt Hautmann. „Er unterstützt mich aber noch so lange es nötig ist.“

Dohe bleibt auf jeden Fall Trainer der ersten Fußball-Mannschaft, die in dieser Saison allerdings als „GW Lengerich 2“ antritt und in der Kreisliga C 2 aktuell Platz zwei belegt. „Die Mannschaft soll und muss endlich wieder in die B-Liga aufsteigen“, wünscht sich Hautmann. „Das sieht ganz gut aus.“

Mit dem Wechsel an der Vereinsspitze gab es einen echten Generationenwechsel. Hautmann, aktiver Schiedsrichter und Spieler bei Grün-Weiß, ist noch 24 Jahre jung. Den geschäftsführenden GWL-Vorstand ergänzen Isabel Mietenkorte als 2. Vorsitzende und Lucas Haßmann als Geschäftsführer.