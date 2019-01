VfL Osnabrück mit starker und SF Lotte mit solider Hinrunde

Unfassbar froh gewesen sein dürften die beiden heimischen Drittligisten VfL Osnabrück und SF Lotte, als die für beide verkorkste Saison 2017/18 endlich vorbei war. Aufgrund der finanziellen Probleme von RW Erfurt und Chemnitzer FC und den damit einhergehenden Punktabzügen mussten die Ostclubs absteigen. Das kam den beiden Nachbarvereinen zugute, die als 17. und 16. den Klassenerhalt schafften.

Ein solches Spieljahr wollten beide nicht erneut erleben, krempelten in der Sommerpause ihre Mannschaften kräftig um. Nach zuvor vier Trainern in einer Serie wollten vor allem die Sportfreunde auf dem Übungsleiter-Stuhl für mehr Konstanz sorgen. Was wiederum nur bedingt gelang. Obwohl sich der Club vom Autobahnkreuz im Vorfeld intensiv mit Wunschkandidat Matthias Maucksch beschäftigt hatte, hielt diese Liaison nicht lange. Nach vier Spieltagen kame für den ehemaligen DDR-Nationalspieler bereits das „Aus“. Mit Nils Drube und Sven Hozjak wurde ein Duo als neues Trainerteam installiert. Mit Erfolg. Mit beiden ging es bergauf.

So können sowohl der VfL Osnabrück als auch die Sportfreunde Lotte zur Winterpause ein positives Fazit ziehen. Das trifft vor allem auf die Lila-Weißen zu, die das Feld der 3. Liga anführen und den Aufstieg fest im Visier haben. In Lotte ist man überzeugt, den Klassenerhalt schaffen zu können.

Lottes Dauerbrenner Stee Kroll Foto: Uwe Wolter

Beim VfL lief es unter Trainer Daniel Thioune von Beginn an gut. Nahezu alle Neuzugänge waren echte Volltreffer. Keeper Nils Körber, Maurice Trapp, David Blacha, Anas Ouahim, Manuel Farrona-Pulido und Ulrich Taffertshofer machten fast alle Spiele mit und erwiesen sich als echte Verstärkungen. Nils Körber wurde von verschiedenen Fachpublikationen gar als bester Neuzugang der 3. Liga überhaupt gehandelt und nimmt in der Kicker-Rangliste auf der Torhüter Position Nummer eins ein.

Seit dem neunten Spieltag hat der VfL mit einer Ausnahme die Tabellenführung inne. Sich zurücklehnen will Thioune aber nicht. Im Gegenteil. „Auf uns wartet noch sehr viel Arbeit. Wir dürfen keinen Deut nachlassen“, bläut er sich und den Spielern ein. Die einzige Schwachstelle, die er der in der Hinrunde ausgemacht hat, lag in der Offensive. Da hat der Club gehandelt und mit Benjamin Girth einen vielversprechenden Torjäger verpflichtet.

Nach turbulenten Zeiten scheint bei den Sportfreunden Lotte endlich Ruhe eingekehrt zu sein. Das seit dem sechsten Spieltag amtierenden Trainerduo Sven Hozjak/Nils Drube hat das leckgelaufene SFL-Schiff in sicheres Fahrwasser manövriert. Gleich ihre erste Amtshandlung, die Verpflichtung von Angreifer Gerrit Wegkamp und Defensiv-Allrounder Lars Dietz, hat gesessen. Mit 22 Punkten in 15 Spielen kletterten die Sportfreunde vom letzten Tabellenplatz auf Rang 13. In der reinen Drube/Hozjak-Tabelle vom sechsten bis 20. Spieltag nimmt Lotte sogar Rang sieben ein.

Längst vergessen sind die Querelen um die Suspendierung der vier Spieler Maximilian Oesterhelweg, Nico Neidhart, Alexander Langlitz und Tim Wendel sowie die folgende Trainerentlassung von Matthias Maucksch. „Wir hatten den Auftrag, Stabilität reinzubringen, der Mannschaft Sicherheit und einen strukturierten Plan zu geben. Das ist uns gelungen“, sagt Nils Drube und trifft damit den Nagel auf den Kopf. Im Kampf gegen den Ball gehören die Sportfreunde trotz des jungen Durchschnittsalters von unter 25 Jahren zu den stärksten Teams der 3. Liga. Dauerbrenner ist Torhüter Steve Kroll, der alle Spiele von der ersten bis zur letzten Minute mitmachte. Maximilian Oesterhelweg und Neuzugang Jonas Hofmann bringen es auf jeweils 19 Einsätze.