Lieber WM-Finale gucken

Die aktuelle Handball-Weltmeisterschaft sorgt gerade in Deutschland für eine riesige Euphorie. Daran haben vor allem auch die Auftritte der deutschen Mannschaft einen großen Anteil. Ob in der Vorrunde in Berlin oder in der Hauptrunde in Köln, die Stimmung ist großartig. Seit Montag steht fest, dass die deutsche Sieben das Halbfinale sicher hat – egal wie das letzte Hauptrundenspiel am Mittwochabend gegen Spanien endet. Am Freitag (entweder um 17.30 oder um 20.30 Uhr) trifft Deutschland auf den Zweiten oder Ersten der Hauptrundengruppe 2: Dänemark, Norwegen oder Schweden. Sollten die Prokop-Jungs das Finale erreichen, dann steigt dieses am Sonntag um 17.30 Uhr.

Und da liegt das große Problem für viele Handballclubs. Denn was im Fußball unmöglich wäre, ist im Handball seit gefühlt ewigen Zeiten üblich. Trotz WM finden gleichzeitig die Meisterschaftsspiele der unteren Handball-Ligen statt. Und wenn es hier und da ganz dumm läuft, finden sogar parallel zum Endspiel Punktspiele statt. Und genau dieses „Schicksal“ droht am Sonntag auch heimischen Mannschaften. So ist in der Landesliga das Spiel des TSV Ladbergen gegen Spitzenreiter TuS Brockhagen für Sonntag, 18 Uhr, in der Rott-Sporthalle terminiert. „Wir wollen das Spiel verlegen“, erklärte am Mittwoch Hans-Gerhard Schöer, 1. Vorsitzender des TSV Ladbergen. „Eine endgültige Entscheidung wird aber wohl am Donnerstag fallen.“ Gegner TuS Brockhagen wäre einverstanden, so Schröer. Ein ähnliches Prozedere gab es beim EM-Finale 2016. Damals zog der TSV kurzfristig sein ebenfalls für Sonntagabend angesetztes Punktspiel auf Samstag vor – und durfte danach den EM-Titel der deutschen Mannschaft mitfeiern. Als möglicher Nachholtermin bietet sich das spielfreie Karnevalswochenende an. „Der Verband hat es den Vereinen freigestellt, die Spiele kurzfristig und problemlos zu verlegen.“ Ob am Sonntag gespielt wird oder nicht, das Public Viewing, wie bei allen deutschen Spielen, wird es auf jeden Fall geben.

Auch beim Nachbarn TV Kattenvenne, der eine Liga tiefer in der Bezirksliga am Sonntag um 17 Uhr zu Hause gegen Sparta Münster antreten müsste, ist noch dabei, alles zu versuchen, das Spiel ebenfalls zu verlegen, wie Trainer Florian Schulte auf Anfrage bestätigte. Vor einem ähnlichen Problem steht TVK-Ligarivale ISV, die um 17.30 Uhr gegen TB Burgsteinfurt in der Halle Ost antreten soll.

Keine Probleme gibt es dagegen in Westerkappeln. Zur Endspielzeit am Sonntagabend ist kein Team des THC im Einsatz. Die erste Herrenmannschaft spielt schon am Samstag in Damme. Alle können somit das Finale gucken. Dennoch ist in der Sporthalle in Westerkappeln am Sonntag Betrieb, denn der THC lädt zum gemeinsamen Endspiel gucken ein..

Ob WM oder EM, immer wieder beklagen die aktiven Handballer, dass sie während des Turniers Punktspiele zu bestreiten haben, obwohl die Termine lange genug feststehen. Am vergangenen Wochenende hatten die Handballer übrigens nahezu komplett spielfrei. „Eine Woche vorher stand der letzte Hinrundenspieltag an. Da wollte man wohl eine Pause einlegen“, wundert sich der TSV-Vorsitzende Hans-Gerhard Schröer über diese Pause.