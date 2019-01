Aus dem Lengericher Quartett wusste allein Lilli Teckenbrock über 60 Meter der Frauen zu überzeugen. Gemeldet mit einer Zeit von 8,05 Sekunden gelang es ihr gleich im ersten von drei Vorläufen, ihre persönliche Bestzeit auf 8,02 Sekunden zu verbessern. Mit dieser Leistung qualifizierte sie sich als Fünfte für die Finalläufe. Dort zerschlug sich jedoch ihre leise Hoffnung, erstmals die acht Sekunden zu unterbieten. Dennoch zeigte sie mit 8,06 Sekunden erneut einen couragierten Lauf, der ihr im Endklassement den zwölften Platz unter 24 Starterinnen einbrachte.

Für Lara Groppe hingegen war der Wettkampf über 60 Meter der Frauen bereits nach dem Vorlauf beendet. Mit 8,28 Sekunden knüpfte sie nicht an ihre Bestleistungen an und schied als Achte ihres Vorlaufs aus. Nicht zufrieden zeigten sich auch die U 18-Jugendlichen Leoni Kaiser und Pauline Raecke.

Gemeldet mit einer im Vorjahr übersprungenen Höhe von 1,64 Meter durfte sich Leoni im Hochsprung durchaus vage Hoffnungen auf eine vordere Platzierung in den Medaillenrängen machen. In einem enttäuschenden Wettkampf meisterte sie an diesem Tag jedoch die Anfangshöhe von 1,46 Meter erst im zweiten und die nachfolgende Höhe von 1,51 Meter im dritten Versuch, so dass ihr am Ende höhengleich mit der Siebtplatzierten aufgrund der höheren Anzahl von Fehlversuchen nur der elfte Platz blieb.

Ähnlich verlief der Wettkampf für Sprinterin Pauline Raecke, die über die 200-Meter-Strecje an den Start ging. Gemeldet mit einer Zeit von 27,55 Sekunden blieb sie auf der Hallenrunde mit 28,37 Sekunden deutlich unter ihren Möglichkeiten und musste sich mit Platz 25 begnügen.