TTC Lengerich will Punkte einfahren

In der Tischtennis-Landesliga bestreiten am Wochenende Cheruskia Laggenbeck in Rheine und Westfalia Westerkappeln in Werne wegweisende Partien im Kampf um den Klassenerhalt. Favorit ist Staffelkonkurrent TTC Lengerich im Heimspiel gegen Schlusslicht Neuenkirchen. Unangenehme Auswärtsaufgaben warten in der Bezirksliga auf den TuS Recke in Handorf und den TTV Mettingen in Ochtrup.

Landesliga

TTC Lengerich –

SuS Neuenkirchen

Dem TTC Lengerich gehen so langsam die Spieler aus. Zum Auftakt der Rückrunde trat der TTC in Laggenbeck mit fünf in der zweiten Mannschaft gemeldeten Akteuren an und zog deutlich mit 1:9 den Kürzeren. Auf ein Erfolgserlebnis hoffen Andreas Pätzholz und Co. morgen um 18.30 Uhr an eigenen Tischen in der Turnhalle am Gymnasium im Keller-Duell mit Schlusslicht SuS Neuenkirchen. Der Mitaufsteiger hat bisher alle Spiele verloren und wurde in der Vorrunde nach einem 1:3-Rückstand mit 9:6 bezwungen. Damals überstand Torsten Lindemann neben Alexander Dubs, der nicht mehr zur Verfügung steht, beide Einzel ungeschlagen.

TTC Werne –

Westf. Westerkappeln

Die Abstiegszone reicht mittlerweile bis zum fünften Platz. Diese Position belegt zurzeit Westfalia Westerkappeln mit einem Punkteverhältnis von 13:11. Vier Zähler weniger weist der TTC Werne als Drittletzter auf. Bei diesem Team ist das Westfalia-Sextett morgen Abend zu Gast. In dieser Partie erhofft sich die Mannschaft um Kapitän Dominik Woyciechowski zumindest ein Unentschieden. Im Hinspiel behielt sie nach vier Einzelsiegen im oberen Paarkreuz durch Dirk Siepmann, der krankheitsbedingt weiterhin ausfällt, und Finn-Luca Moser mit 9:6 die Oberhand.

TTR Rheine II –

SVC Laggenbeck

Wegweisend im Abstiegskampf ist für Cheruskia Laggenbeck morgen Abend der Auftritt beim Tabellennachbarn TTR Rheine II, der den vierten Abstiegsplatz einnimmt. In dieser Begegnung benötigen Bäumer und Co. zumindest ein Unentschieden, um den wichtigen achten Platz verteidigen zu können. Beim ersten Aufeinandertreffen, das ebenfalls in Rheine stattfand, setzten sie sich mit 9:6 durch. Damals steuerten Robert Bäumer, Klaus Donnermeyer und Jan-Friedrich Bäumer in jedem Paarkreuz zwei Einzelsiege bei.

Bezirksklasse

TG Münster –

TTC Ladbergen

Den zweiten Platz muss der TTC Ladbergen am heutigen Freitagabend bei der vom Abstieg bedrohten TG Münster verteidigen. Auch in diesem Duell baut der TTC wieder auf Gerrit Haar und Thomas Kuhn, die beim 9:5-Sieg in der ersten Serie zusammen fünf Punkte erzielten. Bereits am Dienstagabend steht für Ladbergen in einer vorgezogenen Partie beim Tabellendritten Germania Hauenhorst die nächste Herausforderung auf dem Programm.

SC VelpeSüd –

SVG Hauenhorst

Obwohl SC VelpeSüd im Hinspiel gegen SV Germania Hauenhorst durch die Doppel eine 3:0-Führung herausholte, kassierte er dennoch eine 7:9-Niederlage. Damals hatte das Doppel Sebastian Scholz/Tobias Skalischus zum Abschluss nach einem 0:2-Satzrückstand mit 10:12 im fünften Satz das Nachsehen. Für diese unglückliche Niederlage wollen sich Skalischus und Co. morgen um 17.30 Uhr vor eigenem Anhang am Tabellendritten revanchieren.

W. Westerkappeln II –

Arm. Ochtrup IV

Zu einem Vergleich der Tabellennachbarn erwartet Westfalia Westerkappeln II morgen um 17.30 Uhr Arminia Ochtrup IV. In Ochtrup gelang der Westfalia-Reserve, die auf das Mitwirken des zuletzt erkrankten Sascha Mochner hofft, gegen den zwei Punkte schlechter platzierten Tabellensechsten ein schwer erkämpfter 9:7-Sieg.

Jungen-Bezirksliga

TTC Ladbergen –

TV Ibbenbüren

Als krasser Außenseiter sieht sich der TTC Ladbergen nach sechs Niederlagen in Folge am heutigen Freitag um 16.45 Uhr in der Heimpartie gegen den Tabellenzweiten TV Ibbenbüren. Der von Nico Kollwer angeführte TVI, der erst ein Spiel verloren hat, benötigt einen klaren Sieg, um die Vizemeisterschaft nicht aus den Augen zu verlieren.