Ein Blick auf die Siegerliste sorgte aber für Verwunderung. „In den letzten beiden Jahren hieß der Sieger JSG Recke/Steinbeck“. Nun will der Spitzenreiter der Bezirksliga erneut für eine Überraschung sorgen und sich den Hattrick sichern.

Nach den Pleiten der letzten Jahre wollen sich die Armininnen rehabilitieren und ihrer Favoritenstellung gerecht werden. Die Bezirksligisten Westfalia Hopsten und Teuto Riesenbeck wollen auch ein Wörtchen um die vorderen Ränge mitsprechen. Eintracht Mettingen gehört als Titelanwärter in der Fusionsrunde zu den Geheimfavoriten. In der vergangene Saison überraschten die Mettingerinnen mit dem Bronze-Rang. Nach den starken Leistungen am zweiten Spieltag in der Qualifikationsrunde will die JSG Brochterbeck/Dörenthe/ISV nun auch in der Endrunde für Furore sorgen. Die Zweitvertretung der DJK Arminia Ibbenbüren und Falke Saerbeck wollen sich als krasse Außenseiter gut verkaufen.

Im Auftaktspiel (14 Uhr) kommt es zum Bezirksliga-Duell zwischen Teuto Riesenbeck und Westfalia Hopsten. Das Top-Spiel zwischen TuS Recke und Arminia steigt im finalen Spiel um 19.25 Uhr. Der neue Titelträger nimmt am 10. Februar in Greven an der Hallen-Westfalenmeisterschaft teil.