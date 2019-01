VfL Osnabrück - SV Meppen: Ausverkauftes Derby zum Auftakt

Nun gilt es: Kann der VfL Osnabrück seine aktuelle gute Position verteidigen und am Ende tatsächlich den Aufstieg in die zweite Bundesliga feiern? Und das, nachdem die Lila-Weißen in der vergangenen Saison fast abgestiegen wären. Zumindest geht der VfL als „Wintermeister“ in die noch ausstehenden 18 Punktspiele. Mit einem guten Auftakt dürfte alles möglich sein. Ob der gelingt? Zumindest ist für einen absoluten Vollstart gesorgt. Denn gleich im ersten Spiel des Jahres stellt sich der SV Meppen am Samstag ab 14 Uhr an der Bremer Brücke vor. Ein Derby zum Auftakt, für die Fans hätte es nicht besser laufen können.

Trotz der kalten Witterung ist das Interesse riesig, das Stadion dürfte ausverkauft sein. Unter der Woche waren nicht einmal mehr 1000 Karten zu haben. Für die Ostkurve, den Affenfelsen und die Gästebereiche gibt es schon seit längerem keine Tickets mehr. „Volles Haus, gute Stimmung, was will man mehr“, freut sich Osnabrücks Trainer Daniel Thioune auf das Derby. Der blickt auf ein sehr gut verlaufenes Trainingslager in der Türkei sowie eine insgesamt zufriedenstellende Vorbereitung zurück. Thioune ist zudem überzeugt, dass die Mannschaft an die erfolgreiche Hinrunde wird anknüpfen können.

Zwar fehlen mit Felix Schiler (Knie-Operation) und Alexander Dercho (Sprunggelenks-OP) zwei wichtige Defensiv-Stützen, das will Thioune aber nicht als Ausrede gelten lassen. „Wir werden eine starke Elf ins Rennen schicken“, gibt der 44-jährige vor. Dazu gehören wird mit Benjamin Girth aller Voraussicht nach auch ein Neuzugang. Genau das dürfte dem SV Meppen nicht behagen. Bis Sommer 2018 trug der Vollblutstürmer noch das SVM-Trikot, ehe er zu Holstein Kiel wechselte. Der Zweitligist hat ihn nun bis Saisonende an den VfL ausgeliehen.

„Benjamin ist einer, der aus sehr wenig sehr viel machen kann“, ist Daniel Thioune absolut überzeugt von seinem Neuzugang. Auch wenn die Lila-Weißen die beste Tordifferenz aller Drittligisten aufweisen, haben sie sich oft mit dem Toreschießen schwer getan, viele Siege fielen sehr knapp aus. Girth soll nun für größere Torgefahr in des Gegners Strafraum sorgen.

Auch die Emsländer gehen mit einem hoffnungsvollen neuen Stürmer in die Rest-Saison. In der vergangenen Woche wurde René Gude vom Liga-Rivalen SV Wehen Wiesbaden verpflichtet. Mit ihm gewinnen wir offensiv noch mehr an Qualität“, ist Meppens Trainer Christian Neidhart überzeugt. Er hat nach einem schwachen Saisonstart mit seiner Mannschaft den Turnaround geschafft, das letzte Spiel 2018 mit 2:0 gegen SF Lotte gewonnen und auf einem Nicht-Abstiegsplatz überwintert. Entsprechend erfolgreich soll es im neuen Jahr weitergehen.

Das plant auch der VfL. In der Vorbereitung hat die Mannschaft am Umschaltspiel gearbeitet. Aufbauend auf eine sattelfeste Defensive soll der Ball schnell nach vorne getragen werden, wo die torgefährlichen Marcos Alvarez und eben Benny Girth einnetzen sollen.

So könnten sie spielen:

VfL Osnabrück: Körber - Renneke, Susac, Trapp, Engel - U. Taffertshofer, Blacha - Heider, Alvarez, Ouahim - Girth.

SV Meppen: Domaschke - Ballmert, Vidovic, Komenda, Vrzogic - von Haacke, Leugers - Kleinsorge, Tankulic, Granatowski - Proschwitz.

Anstoß: Samstag, 14 Uhr, Bremer Brücke

Schiedsrichter: Tobias Stieler (38, SG Rosenhöhe Offenbach).

VfL-Gelbsperren drohen: Engel (4), Blacha (4), Farrona Pulido (4), Alvarez (4), Heider (4).

Nächstes VfL-Spiel : Samstag, 2. Februar (14 Uhr), beim TSV 1860 München.