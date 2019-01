Los geht´s: Ein spannendes Rennen bahnt sich an

Es geht wieder in die Vollen. Spannend wird es in jedem Fall. Und es wird neue Sieger geben, zumindest in zwei Kategorien. Von heute bis Samstag, 23. Februar, dem Einsendeschluss, haben die Leserinnen und Leser der Westfälischen Nachrichten wieder das Wort. Zum 29. Mal fragen Stadtsparkasse Lengerich und WN: Wer sind die Sportler des Jahres im Tecklenburger Land?

Das Entscheidungsgremium bildet nicht irgendeine Jury hinter verschlossenen Türen, die Entscheidung liegt allein bei Ihnen, verehrte Leserinnen und Leser. Sie entscheiden mit Ihrer Stimme, wer sich die Krone aufsetzen und Sportlerin, Sportler und Mannschaft des Jahres 2018 nennen darf.

Noch sind die Leichtathletin des TV Lengerich, Flora Helene Koser, als Sportlerin des Jahres, der Judoka der JG Ladbergen, Florian Dieck, als Sportler des Jahres, und die weibliche Handball-C-Jugend der JSG Tecklenburger Land als Mannschaft des Jahres im Besitz der Krone. Wer sind ihre Nachfolger? Da Flora Helene Koser und die JSG-C-Jugend nicht auf der Kandidatenliste auftauchen, dürfte es hier neue Sieger geben.

Für den Titel 2018 kommen mehrere Athletinnen und Athleten infrage. Mit ihren Leistungen haben sie zum Teil weit über die Grenzen Lengerichs, Ladbergens, Lienens und Tecklenburgs hinaus für Aufmerksamkeit gesorgt. Sie sind Aufsteiger, Seriensieger oder Teilnehmer an nationalen und internationalen Meisterschaften. So unterschiedlich die Leistungen sind, so facettenreich ist die Vorschlagsliste, die die Sportredaktion den Lesern der Westfälischen Nachrichten zur Abstimmung präsentiert. In drei Kategorien haben die WN-Leser die Qual der Wahl. Die spannende Frage lautet: Wer vereint bis zum 23. Februar die meisten Stimmen auf sich?

Das Ergebnis wird im Rahmen der Lengericher Sportschau am Samstag, 2. März, in der Dreifachhalle bekannt gegeben. Dann werden die Sieger einem breiten Publikum präsentiert. Der Kartenvorverkauf für die Lengericher Sportschau beginnt am Samstag, 2. Februar, in der Stadtsparkasse.

Die ausgefüllten Stimmzettel können in der Redaktion der Westfälischen Nachrichten, Rathausplatz 12 in Lengerich, der Stadtsparkasse, deren Geschäftsstellen oder in einer auf dem Stimmzettel angegebenen Annahmestellen abgegeben werden. Fotokopien der Wahlzettel sind nicht zulässig. Möglich ist auch ein Online-Voting unter wn.de. Dort können mit einem Klick die Wunschkandidaten gewählt werden. Der Rechtsweg bleibt ausgeschlossen.

Wir von der WN-Sportredaktion haben uns bemüht, das gesamte Spektrum des heimischen Amateur-Sports zu beleuchten. Voraussetzung war, dass die Sportlerinnen und Sportler im Tecklenburger Land wohnen und/oder ihre Leistung für einen TE-Verein erzielt haben. Das Angebot war groß. Wir haben lediglich eine Vorschlagsliste mit jeweils fünf Kandidaten in den drei Kategorien erstellt. Nicht alle Sportlerinnen, Sportler und Mannschaften konnten vorgeschlagen werden. So gibt es auch Härtefälle, die es ebenfalls verdient gehabt hätten, hier genannt zu werden. Deshalb besteht natürlich auch die Möglichkeit, eigene Vorschläge zu unterbreiten, wenn Sie, liebe Leserinnen und Leder, der Meinung sind, ein anderer Athlet hätte den Titel verdient. Auch die selbst benannten Akteure haben die Möglichkeit, Sportlerin, Sportler und Mannschaft des Jahres 2018 zu werden.

Bis zum 2. März, werden samstags Sonderseiten zur Sportlerwahl veröffentlicht. Darauf befindet sich ein Stimmzettel, der mehrfach während der Woche erscheinen wird. Den gilt es entsprechend auszufüllen und bei den angegebenen Stellen abzugeben.