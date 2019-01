Mit dem souverän herausgespielten 3:0-Erfolg beim Schlusslicht MTV Hildesheim vor Wochenfrist haben die Tecklenburger Land Volleys die passende Antwort auf die mäßige Darbietung beim 1:3 gegen die ART Düsseldorf im ersten Heimspiel des Jahres gegeben. Nun wollen die Tebus auch ihren treuen Fans wieder einen Sieg schenken, wenn am Samstagabend um 20 Uhr die Reserve des TSV Giesen Grizzlys in der Laggenbecker Halle am Burgweg gastiert.

Wie schon am vergangenen Wochenende wird der Kopf eine entscheidende Rolle spielen, davon ist Trainer Mathias Rusche überzeugt. Ähnlich wie der MTV Hildesheim rangieren auch die Giesener abgeschlagen am Tabellenende, der Rückstand zum rettenden Ufer beträgt für die Gäste bereits 13 Zähler. „Natürlich sind wir von der Tabellensituation her in der Favoritenrolle“, redet Rusche nicht lange um den heißen Brei herum. Auf keinen Fall dürfe man sich vom TSV „einlullen lassen“, ähnlich wie beim 3:0 in Hildesheim gelte es, von der ersten Minute an hoch konzentriert zu Werke zu gehen.

„Giesen hatten wir vor der Saison deutlich stärker eingeschätzt“, sieht der Tebu-Coach durchaus Potenzial für mehr beim Kontrahenten. Der war zuletzt beim 0:3 gegen die Solingen Volleys chancenlos, feierte davor jedoch einen 3:0-Heimerfolg gegen das aktuelle Schlusslicht aus Hildesheim.

Die Gastgeber wollen sich vor heimischem Publikum besser präsentieren als bei der 1:3-Schlappe gegen Düsseldorf im letzten Heimspiel. „Unsere Fans werden und sicherlich nicht im Stich lassen“, baut Rusche auch am Samstagabend auf die Unterstützung von den Rängen. Derzeit belegen die Tecklenburger Land Volleys Rang 4 im Klassement mit Tuchfühlung zu Platz 2. Ganze vier Zähler fehlen zum TuS Mondorf, einzig Spitzenreiter Lüneburg scheint ein wenig enteilt zu sein.

Zuversichtlich stimmt den Coach auch der Verlauf der Trainingswoche. Alle Akteure sind einsatzbereit, was sich naturgemäß positiv auf die Qualität bei den Einheiten auswirkt. Der Schwerpunkt unter der Woche lag vor allem beim Aufschlag und in der Blockarbeit, in beiden Bereichen sah Rusche im Spiel gegen Düsseldorf Defizite. „Ich bin guter Dinge“, glaubt der Trainer fest an einen überzeugenden Auftritt, der dann mit drei Punkten belohnt wird.

Siegreich waren die Hausherren schon im Hinspiel in Giesen. Wirklich berauschend war der Auftritt seiner Schützlinge seinerzeit allerdings nicht, „das war eher die Kategorie Pflichtsieg“, erinnert sich Rusche an das Duell aus der Hinserie.