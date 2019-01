Die Entwicklung bei den Regionalliga-Basketballern des TV Ibbenbüren stimmt Coach Christian Beuing zuversichtlich für den Rest der Saison. Es geht voran, wenn auch in kleinen Schritten. „Als Team haben wir wirklich einen Schritt nach vorne gemacht“, traut Beuing seinem Team in den kommenden Wochen noch einige Überraschungen zu. Die beiden wichtigen Erfolge in Salzkotten und gegen Kamp-Lintfort zuletzt haben dem TVI Luft im Abstiegskampf verschafft, der Blick geht wieder nach oben. Am Samstagabend wartet ein echter Härtetest auf die Beuing-Fünf, die um 19 Uhr beim SV Hagen-Haspe Revanche für die 69:78-Heimpleite nehmen will.

„Da waren wir praktisch chancenlos“, erinnert sich Christian Beuing nur ungern an das Duell aus der Hinserie. Seinerzeit war es vor allem der überragende Italiener Hamdi Karoui, der die Ibbenbürener vor unlösbare Probleme stellte. Doch eben jener Karoui steht den Haspern mit Verdacht auf Kreuzbandriss für den Rest der Saison nicht mehr zur Verfügung. „Natürlich ist das eine erhebliche Schwächung, aber Hagen-Haspe bleibt ein brandgefährliches Team“, warnt der TVI-Coach davor, die Aufgabe zu leicht zu nehmen. In der Tabelle rangieren die Gastgeber weiterhin vor dem TVI, der mit einem Sieg jedoch vorbeiziehen könnte. Ebenfalls neu im Kader der Heim-Fünf ist der Amerikaner Daniel McGee, der in der Winterpause seinen Landsmann William Ivory ersetzte. „Daniel ist ein sehr abgezockter Spieler und sehr routiniert“, absolvierte der neue Mann in Haspe in der Vorbereitung auch einige Trainingseinheiten in Ibbenbüren.

Großartig mit dem Gegner beschäftigen will der TVI-Coach aber gar nicht, vielmehr gilt es den Aufwärtstrend der vergangenen Wochen zu bestätigen. Es warten richtungsweisende Wochen auf die Gäste, nach dem Haspe-Spiel wartet der Leckerbissen gegen den ungeschlagenen Liga-Primus aus Düsseldorf und dann unter der Woche das Pokal-Viertelfinale in Wulfen. „Jetzt nachzulegen, wäre extrem wichtig“, weiß Beuing um die Bedeutung des Duells am Samstag.

Personell sieht es dabei gut aus, alle Mann sind vermutlich an Bord. Jan Treichel und Florian Avermann mussten unter der Woche krankheitsbedingt zwar kürzertreten, sind aber ebenso einsatzbereit wie Center Daniel Boahene nach auskurierter Grippe. „Wir wollen wieder zeigen, dass wir in der Hinrunde deutlich unter unserem Niveau gespielt haben“, hofft der Coach auf den nächsten Sieg.