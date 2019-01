An das Hinspiel möchte sich niemand mehr erinnern. Mit 18:32 bezogen die Handball-Damen des TSV Ladbergen am ersten Spieltag nach dem Aufstieg beim SC Greven 09 eine dicke Packung. Zweifel kamen auf, ob die Landesliga vielleicht doch eine Nummer zu große sei. Schnee von gestern. Längst hat sich die Mannschaft von Trainer Andreas Friese in der höheren Liga etabliert, hat mittlerweile vier Siege und ein Unentschieden eingefahren und auf dem siebten Tabellenrang überwintert. Nun schickt sich der TSV sogar an, auch dem einst übermächtig erscheinenden Nachbarn das Leben schwer zu machen. Ab 16.45 Uhr treffen die Ladberger Frauen heute in eigener Halle auf Greven 09. „Warum sollte uns denn kein Sieg gelingen“, gibt sich Andreas Friese zuversichtlich.

Nach dem letzten Spiel am 15. Dezember gegen VfL Sassenberg (21:21) hat der TSV eine Pause eingelegt, um die Akkus aufzuladen. Seit drei Wochen befindet sich die Mannschaft wieder im Training. „Wir wollen doch mal sehen, wie nah wir mittlerweile an Greven herangerückt sind. Im Gegensatz zum Hinspiel sind wir in jedem Fall ein ganzes Stück weiter“, ist der Ladberger Coach überzeugt. Für ihn sind die 09-Damen zwar klar favorisiert. Ganz chancenlos sieht er sein Team aber nicht. „Wir dürfen die aber nicht ins Rollen kommen lassen“, warnt Andreas Friese vor den bekannten Tempogegenstößen und dem insgesamt schnellen Spiel der heutigen Gäste.

Hinter dem Einsatz von Linda Kattmann (Grippe) steht ein Fragezeichen. Ansonsten sind alle Spielerinnen fit.