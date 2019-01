Nach Gold bei den U16-jährigen gab es bei den Bezirksmeisterschaften Weser-Ems am vergangenen Wochenende diesmal „Silber“ für die Tebu Volley Kidz. Die jüngsten Volleyballer der Tecklenburger Land Volleys qualifizierten sich damit ebenfalls für die Nordwestdeutschen Meisterschaften (NWDM) am 24. Februar in Achim bei Bremen.

Das Spiel gegen den TuSBersenbrück gewann die von Frank Nowroth und Witali Zinn trainierte Mannschaft souverän mit 25:13 und 25:21, so dass man sich einmal mehr mit dem Titelverteidiger Oldenburger TB um Platz eins streiten durfte. In einer ausgeglichenen Partie zeigten die jüngsten Tebus eine starke Leistung und verpassten als jüngstes Team im Turnier nur ganz knapp eine Überraschung. Am Ende mussten sich die Tebus mit 21:25 und 22:25 knapp geschlagen geben, durften sich aber über Platz zwei und die Teilnahme an der NWDM freuen.

Am Sonntag müssen die heimischen Nachwuchs-Volleyballer gleich zweimal ran. Im ostfriesischen Wiesmoor kämpft die U14 um den den Titel. In Laggenbeck haben die U18-Volleyballer die VSG Ammerland und den Oldenburger TB bei den Bezirksmeisterschaften zu Gast. Spielbeginn in der Halle an der Mettinger Straße ist am Sonntag um 10 Uhr.