Freude über den Sieg währt nicht lange

Erst himmelhoch jauchzend, dann zu Tode betrübt – so ließ sich die Stimmungslage der Turnerinnen des Kardinal-von-Galen Gymnasiums am Freitagnachmittag zusammenfassen. Bei den Bezirksmeisterschaften im Gerätturnen im Rahmen des Landessportfestes der Schulen wurden die Mädchen aus Mettingen in der Wettkampfklasse II als klarer Sieger verkündet. Sie standen vor Freude strahlend dann auch ganz oben auf dem Siegerpodest. Platz zwei ging an das Gymnasium Mariengarden aus Borken-Burlo. Platz drei belegte dass HAG Lengerich.

Den Borkener Turnerinnen kam der Abstand auf den Sieger (10,15 Punkte) viel zu hoch vor. Wettkampfleiterin Silke Stockmeier vom Kreis Steinfurt ließ das Ergebnis nach der Siegerehrung überprüfen. Und schnell war der Fehler gefunden. „Leider wurde bei den Mettingerinnen ein Streichergebnis übersehen“, so Stockmeier. Mit dem Resultat, dass nun Borken den Wettkampf knapp vor Mettingen gewonnen hat und zum Finale auf Landesebene am 12. Februar nach Köln fahren darf. Stockmeier konnte die betroffenen Schulen gerade noch vor Ort informieren, bevor sie abgereist waren. „Die Mettinger Mädchen waren natürlich sehr traurig“, gestand die Wettkampfleiterin ein.

Rott-Sporthalle sieht spannende Wettkämpfe im Turnen 1/28 In der Ladberger Rott-Sporthalle fand am Freitag das Finale der Bezirksmeisterschaften im Gerätturnen statt. Zuerst durfte sich das KvG-Gymnaisum aus Mettingen als Sieger der WK II fühlen. Nach einer Korrektur gewann jedoch die Mariengardenschule aus Borken. Im WK III hatte das Gymnasium Ahaus die Nase vorn. Foto: Uwe Wolter

Von diesem ärgerlichen Fauxpas abgesehen, erwies sich die Rott-Sporthalle als toller Wettkampfort für diesen Entscheid. „Frau Dr. Itze-Helsper von der Grundschule Ladbergen und Frau Futterknecht vom GAG Tecklenburg haben am Anfang alle Teilnehmer begrüßt“, erzählte Silke Stockmeier, „und sich bei allen Helfern und Kampfrichtern bedankt. Stockmeier selbst richtete ihren Dank auch an Ladbergens Bürgermeister Udo Decker-König. „Das Zusammenspiel in der Halle war sehr gut.“

Neben dem Wettkampf II wurde am Freitag in Ladbergen auch im Wettkampf III der Bezirksmeister ermittelt. Hier siegte die Canisiusschule Ahaus deutlich vor dem Team der Mariengardenschule aus Bottrop. Platz drei sicherte sich das Gymnasium Ochtrup vor den Mädels vom Lengericher HAG. Damit darf Ahaus ebenfalls zum Landesfinale nach Köln. Im WK III vertritt der Landessieger NRW beim Bundesfinale in Berlin.