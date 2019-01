Jetzt oder nie heißt es für die Männer der HSG Hohne/Lengerich. Am Samstagabend um 19 Uhr sind sie zu Gast beim Tabellenletzten BSV Roxel. Das Hinspiel in Lengerich endete am ersten Spieltag knapp mit 21:20 für die HSG. Die Lengericher befinden sich seit Wochen im Sinkflug. Seit November feierte das Team von Trainer Daniel Bieletzki nur einen Sieg, Anfang Dezember beim 28:24 gegen Sendenhorst. Danach fiel die HSG aber in den alten Trott zurück. Drei Niederlagen in Serie folgten, negativer Höhepunkt zum Hinrundenfinale die Schlappe in Ibbenbüren vor zwei Wochen. Noch schlechter dran ist aber der heutige Gastgeber. Seit dem einzigen Saisonsieg am 16. September gegen Burgsteinfurt kennen die Roxeler nur das Gefühl von Niederlagen. Elf Stück an der Zahl waren es seitdem.

An den letzten Sieg können sich die Spielerinnen der HSG Hohne/Lengerich schon fast nicht mehr erinnern, so lange ist das schon her. Am 29. September 2018 gab es ein 23:18 in Wettringen. Seitdem ist der Faden gerissen bei den Lengericher Bezirksligahandballerinnen. Sechs Niederlagen in Serie kassierte die HSG seit Ende September. Am Samstag soll endlich der Knoten wieder platzen. Zum Rückrundenauftakt ist die Suhre-Sieben um 17 Uhr beim Tabellensiebten DJK Coesfeld 2 zu Gast. Am ersten Spieltag feierte die HSG gegen die DJK einen 31:25-Sieg. Eine Wiederholung käme heute sehr gelegen. „Es wäre schön, wen wir nach der lange Pause mit einem Sieg starten könnten“, hofft Trainer Dennis Suhre, der selbst nicht mitfahren kann. Auch einige Spielerinnen fehlen.