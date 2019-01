VfL Osnabrück gewinnt Derby gegen den SV Meppen

Ausgerechnet der frühere Torjäger des SV Meppen Benjamin Girth war am Samstagnachmittag der Matchwinner beim 1:0 (1:0)-Sieg des Drittliga-Spitzenreiters VfL Osnabrück gegen den SV Meppen. Die Gastgeber begannen vor ausverkaufter Bremer Brücke (15500 Zuschauer) mit drei Änderungen gegenüber dem 2:1-Sieg in Würzburg kurz vor Weihnachten. Neben Girth brachte VfL-Coach Daniel Thioune Susac und Ouahim für Agu, Farrono Pulido und Danneberg. Bei den Emsländern standen Tankulic und Vrzogic anstelle von Amin und Wagner in der Startelf.

Die Gäste aus dem Emsland begannen in strömenden Regen mutig. Schon in der ersten Minute prüfte der Ex-Lotteraner Tankulic per Kopfball Osnabrücks Keeper Körber. Meppen zeigte auch in den folgenden Minuten wenig Respekt vor der großen Kulisse. Das Spiel ging mehr in Richtung VfL-Tor. Im Abschluss blieb der SVM aber zu harmlos. In der 30.Minute zeigte sich dann erstmals VfL-Neuzugang Girth. Nach Engel-Flanke ging dessen Kopfball nur knapp am Gehäuse vorbei. Vier Minuten später marschierte Tankulic fast ungehindert Richtung Tor und zog aus 20 Metern ab. Körber aber war zur Stelle und lenkte den strammen Schuss gerade noch über die Latte.

Dann aber sorgte doch der Ex-Meppener Girth für den Höhepunkt der ersten 45 Minuten. Nach einem abgelenkten Schuss von Blacha, flankte Heider in die Mitte, wo Girth (36.) lauerte und zum 1:0 einnetzte. In der 42. Minute bewahrte SVM-Schlussmann Domaschke seine Elf bei einem Ouahim-Schuss vor dem 0:2. So ging es mit knappen 1:0-Führung für die Lila-Weißen in die Kabinen zum Pausentee.

Die ersten Minuten der zweiten Hälfte gehörten den Hausherren, die dem 2:0 näher waren, als der SVM dem Ausgleich. Schließlich reagierte SVM-Coach Christian Neidhart und brachte mit Neuzugang Guder und Granatowski zwei neue Offensivkräfte (66.). Elf Minuten später hätte sich Meppen fast belohnt. Nach Zuspiel von Undav schon Granatowski den Ball aufs kurze Ecke und hätte Körber beinahe überrascht, aber der Ball prallte nur den Pfosten.

Meppen drängte weiter, Osnabrück kam nur selten zu Entlastungsaktionen. In der 88. Minute zog Kremer ab, aber Körber stand goldrichtig. Zwei Minuten später entschärfte der VfL-Schlussmann rechtzeitig eine Granatowski-Flanke. Der SVM kam auch in der dreiminütigen Nachspielzeit nicht mehr zum Abschluss. Der VfL Osnabrück verbuchte im ersten Spiel des neuen Jahres einen wichtigen Arbeitssieg. „Es ist immer schön, wenn am im ersten Spiel ein Tor schießt“, freute sich Girth, der Mann des goldenen Tores ,nach dem Schlusspfiff.

Am kommenden Samstag (2. Februar um 14 Uhr) ist der VfL beim TSV 1860 München gefordert. Die Löwen holten am Freitagabend einen glücklichen Punkt beim 1:1 in Lotte. Die Meppener müssen ebenfalls am Samstag (14 Uhr) wieder ran und treffen zu Hause auf den KFC Uerdingen.

Infos zum Spiel:

VfL Osnabrück: Körber - Renneke, Susac, Trapp, Engel - Taffertshofer, Blacha - Heider, Alvarez (76. Farrona Pulido), Ouahim (83. Amenyido) - Girth ( 90.+2 Danneberg).

SV Meppen: Domaschke - Ballmert, Puttkammer (88. Kremer), Komenad, Vrzogic - von Haacke, Leugers - Kleinsorge ( 66. Granatowski), Undav, Tankulic (66. Guder) - Proschwitz.

Tor: 1:0 Girth (36.) – Gelbe Karten: Alvarez, Amenyido/Leugers – Schiedsrichter: Stieler (Hamburg) – Zuschauer: 15500.