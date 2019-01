Frieses Taktik sei Dank: TSV Ladbergen besiegt den starken Nachbarn

Ein Spiel mit einer gewissen Brisanz, denn schließlich galten die Grevenerinnen aus TSV-Sicht bis vor Jahren als übermächtige Nachbarn. Diese zeigten zunächst nur in den ersten vier Minuten den Geist der Vergangenheit. Ab der fünften lag der TSV vorn und damit ging die Taktik von Ladbergens Trainer Andreas Friese voll auf: „Wir hatten uns vorgenommen möglichst geschlossen hinten zu stehen und dabei gleichzeitig beweglich zu bleiben“.

Wortgetreu umgesetzt prallte der Grevener Angriff regelmäßig an den Ladberger Abwehrreihen ab. Greven kam nicht ins Spiel und gleichzeitig stachen die Trümpfe des TSV: Theresa Untiet und Svenja Rehkopf hatten mit jeweils sechs Treffern den höchsten Anteil am Sieg. Zur Halbzeitpause führten die Gastgeberinnen gar mit sechs Toren (16:10) Vorsprung. „Und das gegen den aus meiner Sicht besten Sturm der Liga,“ frohlockte ein sichtlich zufriedener TSV-Trainer nach Spielschluss.

TSV Ladbergens Damen bejubeln Sieg gegen Greven 09 1/19 Die Handballerinnen des TSV Ladbergen feierten am Samstag einen verdienten 30:27-Heimsieg gegen den starken Nachbarn aus Greven. Dabei ging die von TSV-Coach Andreas Friese zurecht gelegte Taktik voll auf. Foto: Jörg Wahlbrink

Dennoch machten es die heimischen Damen in Hälfte zwei unfreiwillig spannend. In einer Phase der Unkonzentriertheit ließen sie die 09er zehn Minuten vor Schluss bis auf 23:20 heran. Und es kam noch enger: Trotz Überzahlspiel schmolz der Vorsprung auf zwei Tore zusammen zweieinhalb Minuten vor Abpfiff. Dennoch behielten die Heidedörferinnen in den verbleibenden zweieinhalb Minuten die Nerven und siegten so letztendlich doch ungefährdet und hochverdient gegen den vermeintlich starken Nachbarn.

„Ich bin richtig Stolz auf die Abwehrleistung,“ so Andreas Friese im Nachhinein. „Wir waren sehr gut vorbereitet, haben alles taktische umgesetzt, waren mental richtig gut drauf und konnten zum ersten Mal die Nervosität aus den vorherigen Spielen ablegen.“ Weiter geht es bei den TSV-Damen am kommenden Samstag gegen den zehntplatzierten HC Ibbenbüren in der Halle Bockraden. Um 17.45 Uhr ist Anwurf in Ibbenbüren.

► TSV Ladbergen: Hollenberg, Feldwisch - Haverkamp (2), Fiege, Ehmann (2), Eppe (1), Kattmann (4), Rehkopf (6), Untiet (6/3), Huckenbeck (1), Schlathölter (4), Kötterheinrich (4).

► Greven 09: Quadflieg, Nötzel - Socha, Lamboury (1), Ewerwin (1), Mikowsky (10/8), Suwelack (7), Vennemann (5), Langkamp, Haxter (3), Lake.