„Kompliment an die Mannschaft, dass sie den Druck wieder aufgebaut hat und so zurückgekommen ist“, war Rusche glücklich über die drei Punkte, die die Tebus weiter auf Platz drei der 3. Liga residieren lassen.

Der dritte Satz, sagt Mathias Rusche, sei im Volleyball einfach verflixt. Es ist nicht zu erklären, denn so häufig geben Mannschaften bei einer sicheren 2:0-Führung den dritten Satz – meistens unnötig – ab. Das kann nur Kopfsache sein. Am Samstagabend vor es vor rund 150 Zuschauern in der Laggenbecker Halle am Burgweg nicht anders. 25:16 und 25:15 lauteten die Ergebnisse von zwei eindeutigen ersten Sätzen, die Tebus hatten das Spiel komplett im Griff. Über den passenden Aufschlagdruck, eine solide Annahme und intelligente Angriffe zwangen die Tecklenburger Land Volleys die Giesen Grizzlys – vor und nach dem Spiel Vorletzter der 3. Liga – immer wieder zu Fehlern. Das war die Marschroute von Mathias Rusche und das funktionierte ganz hervorragend.

In Satz 1 nutzten die Tebus den zweiten von neun Satzbällen, weil der Aufschlag der Giesener im Aus landete. Im 2. Satz bot sich beinahe genau das gleiche Bild: Elf Satzbälle hatten die Laggenbecker dort sogar, beim dritten landete der Grizzlys-Aufschlag im Aus. 38 Minuten Nettospielzeit waren da erst vorüber, ein lockerer 3:0-Sieg der Tebus hätten keinen Zuschauer überrascht.

Aber dann kam er eben, der „verflixte 3. Satz“. Denn vermutlich haben auch die Tebu-Volleyballer auf dem Feld schon etwas zu sehr darüber nachgedacht, wie sie den Heimsieg feiern würde. Und prompt kam so der Gegner auf. Den anfänglichen Rückstand glichen die Tebus beim 9:9 erst aus, ließen die Giesener dann aber wieder mit 22:16 davonziehen. Die Rusche-Sechs wollte den Satz zwar nicht komplett herschenken, kämpfte sich auch bis auf 22:23 heran, aber erneut fehlten eben die wenigen Prozentpunkte, um auch Satz 3 für sich zu entscheiden. „Wenn man die Bären in Wallungen kommen lässt, dann beißen sie zu“, wählte Rusche ein passendes Bild, um das winzige Laisser-faire seines Teams zu beschreiben.

Doch die Tebus bekamen die Kurve. Bis zum 5:5 war der 4. Satz ausgeglichen, dann zogen die heimischen Volleyballer davon. Über 16:9 und 23:15 erspielten sich die Tebus neun Matchbälle, von denen sie den ersten nutzten. Ein Kompliment vom Trainer bekam außerdem noch Mathias Walke, der sich im 3. und 4. Satz ins Team gespielt und Verantwortung übernommen habe, so Mathias Rusche. „Insgesamt war es von der Tabelle her ein Pflichtsieg, aber wir wussten auch schon vorher, wie schwer es werden könnte.“

Tecklenburger Land Volleys: Niederdalhoff, Hofschröer, Frehe, Stroot, Gartemann, Rötker, Graw, Walke.