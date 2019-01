Sebastian Bautz macht Sieg für TTC Lengerich perfekt

Den Grundstein dazu legten Andreas Pätzholz, der gegen Wehning über fünf Sätze gehen musste, und Manfred Malta mit vier Einzelpunkten im mittleren Paarkreuz. Als „Matchwinner“ wurde jedoch Ersatzspieler Sebastian Bautz gefeiert. Er stellte mit einem 3:1-Erfolg gegen Wehning-Opitz den neunten Zähler sicher.

Einen ganz starken Eindruck hinterließ Pascal Gräler in den Spitzeneinzeln. Er gab sowohl Heitkamp als auch Feldhoff ohne Satzverlust das Nachsehen. An Heitkamp hielt sich auch Torsten Lindemann, der Feldhoff in drei Sätzen den Vortritt lassen musste, schadlos. Von den drei Doppeln des TTC konnten sich zum Auftakt nur Gräler/Lindemann gegen Heitkamp/Wehning (3:0) durchsetzen. Eine unglückliche Niederlage kassierte Bert Zimmer im vorletzten Einzel des Abends gegen Kothe mit 9:11 im fünften Satz.

Nicht ganz unerwartet zog Staffelkonkurrent Westfalia Westerkappeln beim TTC Werne ohne Dirk Siepmann und Philip Laumeier mit 3:9 den Kürzeren. Von den drei Gegenpunkten gingen zwei kampflos an Finn-Luca Moser und Sergej Schwebel, weil die verletzte Nummer zwei, Kowitz, abschenkte. Moser wies zudem Spitzenspieler Kötter im Entscheidungssatz mit 11:8 in die Schranken. Ansonsten hatte nur noch Dominik Woyciechowski, der in der Mitte an Bußkamp mit 11:13 im fünften Satz scheiterte, eine Chance zu einem Punktgewinn.

Nicht wiederholen konnte Cheruskia Laggenbeck in der Tischtennis-Landesliga bei TTR Rheine II den Sieg aus dem Hinspiel. Nach der 4:9-Niederlage gegen den Tabellennachbarn sind Bäumer und Co. auf einen Abstiegsplatz zurückgefallen. Entscheidenden Einfluss auf den Spielausgang hatte der Verlust aller drei Doppel zum Auftakt. Dabei blieben Donnermeyer/J.-F. Bäumer gegen Dickmänken/Averesch hauchdünn mit 14:16 auf der Strecke. 1:3-Niederlagen mussten die beiden anderen Kombinationen des SVC einstecken.

Endgültig auf die Verlierstraße gerieten die Laggenbecker beim Spielstand von 2:7, als Robert Bäumer unerwartet gegen Heitkamp in vier umkämpften Sätzen das Nachsehen hatte. Er zeigte jedoch wie auch Yannick Bosse der Nummer zwei, Dickmänken, mit 3:0 die Grenzen auf. Nichts vormachen ließ sich Klaus Donnermeyer im mittleren Paarkreuz von Stockel und Averesch, denen er lediglich einen Satzgewinn gestattete. Eine Fünfsatz-Niederlage musste sich hingegen Lukas Gustenberg von Schmees gefallen lassen.