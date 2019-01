Ex-Meppener Girth lässt VfL Jubeln

Es gibt Geschichten, die sich auch ein Drehbuchautor nicht besser ausdenken könnte, und Benjamin Girth musste seine Geschichte immer wieder erzählen. Das erste Tor im ersten Spiel für den VfL: „Besser hätte es nicht laufen können“, freute sich der Stürmer.

Zwei Interviews für Fernsehen und Radio hatte er nach dem Abpfiff schon gegeben, und im Hintergrund die Sprechchöre aus der Ostkurve gehört. Dort feierten die Fans ihre Derbysieger und insbesondere den Torschützen. Girth holte sich kurzerhand die Erlaubnis, das Interview mit der Telekom ein wenig aufzuschieben. „Ich wollte auch in die Kurve. Es ist doch klar, dass man nach so einem Derbysieg mit den Fans feiern möchte“, sagte der 26-Jährige, der später pflichtbewusst den Frage-Antwort-Marathon fortsetzte. „Es ist schön, dass ich im ersten Spiel getroffen habe“, gab Girth zu Protokoll, „und ich freue mich für die Mannschaft, dass wir mit drei Punkten gestartet sind.“

Knapp 36 Minuten waren gespielt, als der Torjäger im Strafraum lauerte und die Hereingabe von Marc Heider aus fünf Metern mit einer leichten Bewegung seines rechten Fußes per Außenrist ins Tor lenkte. Ein „klassisches Benjamin-Girth-Tor“, lobte Trainer Daniel Thioune. „Benni stand goldrichtig. Ich habe gesehen, dass ich ihn anspielen kann und dann macht er ihn gut rein. Für diese Tore haben wir ihn geholt“, sagte Heider.

Ausgerechnet er: Benjamin Girth bejubelt seinen entscheidenden Treffer gegen seinen alten Arbeitgeber. Zeugwart Mario Richter (im Hintergrund) ist ebenfalls ganz aus dem Häuschen Foto: Mareike Startmann

Heider war der erste Gratulant bei Girth, aber weitere kamen schnell hinzu: Alle Spieler von der Ersatzbank und das Trainerteam stürmten zum Torschützen. „Ich habe gemerkt, dass die Unterstützung von allen da ist und dass wir eine Einheit sind“, sagte Girth. „Wir sind glücklich, dass Benni da ist und dass er einen guten Einstand hatte“, bestätigte Kapitän Heider.

Im Meppener Fanblock sorgte der Treffer für noch größere Wut. Vor nicht einmal einem Jahr, am 6. März 2018, war Girth noch von den Emsländern für sein Tor in Osnabrück gefeiert worden. Nach seinem Wechsel zum VfL musste er sich am Samstag Pfiffe und Beschimpfungen unter der Gürtellinie anhören. „Ich habe das wahrgenommen, aber versucht, es auszublenden“, sagte Girth. Auf das Jubeln wollte er gegen seinen Ex-Club nicht verzichten: „Wenn ich ein Tor schieße, freue ich mich für die Mannschaft. Das sind aktuell meine Jungs. Wir haben noch was vor. Da darf man sich auch über ein Tor freuen.“

Während Girth seine ersten Interviews gab, stand der zweite Osnabrücker Matchwinner schon auf dem Zaun vor der Ostkurve. Nils Körber war von den Fans gefordert worden. „Das macht mich stolz, und ich mache es gerne, auch wenn ich noch nicht so gut darin bin“, sagte der Torwart, der nach 90 starken Minuten erstmals Schwächen offenbarte. Die Ultras mussten ihm einflüstern, was er ins Megafon rufen sollte. „Es war für mich das erste Mal auf dem Zaun“, erklärte Körber und gelobte: „Ich bin ja noch jung. Vielleicht darf ich noch ein, zweimal rauf – dann mache ich das besser.“

Optimierungsbedarf hatte Körber schon im Spiel gesehen. „Wir haben uns in der zweiten Halbzeit zu weit hinten reindrücken lassen und unsere Konter nicht perfekt ausgespielt.“ Auch Girth war selbstkritisch: „Wir wissen, dass die zweite Halbzeit nicht die beste von uns war. Das werden wir analysieren und daran arbeiten, um es nächste Woche besser zu machen.“

Diese Arbeit steht nun im Training an. Am Samstag galt aber erst mal Körbers Fazit: „Am Ende stehen die drei Punkte über allem. Wir haben wieder ein Derby gewonnen. So kann es weitergehen.“