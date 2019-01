Lottes Neuer Toni Jovic ist nach seinem Debüt überglücklich

Als Jovic in der 70. Minute im Strafraum von Herbert Paul von den Beinen geholt wurde, warteten die SFL-Anhänger vergeblich auf den Elfmeterpfiff der Unparteiischen Dr. Riem Hussein. „Ich denke, wir waren beide gleichzeitig am Ball, wäre ich etwas schneller gewesen, dann wäre es vielleicht ein Elfmeter gewesen“, so der vermeintlich Gefoulte nach dem Spiel.

Trotzdem war Jovic nach dem Spiel überglücklich. „Es war ein großartiges Gefühl, hier aufzulaufen. Die Atmosphäre im Stadion war richtig toll“, freute sich der Kroate. „Es war ein gutes Ergebnis, wenn auch kein Top-Ergebnis“, schränkte er ein. Es seien aber „schreckliche Bedingungen gewesen mit sehr viel Schnee und Kälte.“ Der Auftritt von Jovic am Freitagabend macht auf jeden Fall Appetit auf mehr.

Schneeball-Schlacht im Lotter Frimo-Stadion endet 1:1 1/49 Das war eine richtige Schneeballschlacht am Freitagabend im Frimo-Stadion in Lotte. Lange mussten die Sportfreunde einem dummen Gegentor hinterherlaufen. Schließlich traf Chato nach der Pause zum 1:1.Sogar ein Sieg wäre noch für die Blau-Weißen auf glattem Geläuf drin gewesen. Foto: Frank Diederich/Manfred Mrugalla

Richtig Spaß hatte am Freitagabend Tim Wendel: „Das war von Anfang an genau mein Wetter“, lachte Lottes Frohnatur. „Natürlich wäre ich froh gewesen, wenn wir gewonnen hätten. Wenn rennen einem doofen Tor hinterher. Aber sonst hat es richtig, richtig Bock gemacht. Von eins bis 18 haben alle mitgezogen. Das war doch gut zum Anschauen. Ich bin einfach super glücklich, wieder auf dem Platz zu sein.“ Wendel hatte wegen seiner Verletzung aus dem Hinspiel gegen Meppen fast die komplette Hinrunde verpasst.

„Nach dem unglücklichen Gegentor haben wir uns wieder reingekämpft“, war am Ende auch Sascha Härtel, Leihgabe aus Aue, nach seinem Debüt in Lotte durchaus zufrieden. „Wir haben uns auch belohnt.“ Mit etwas mehr Glück sei sogar das 2:1 noch drin gewesen.

SFL-Coach Nils Drube war mit dem 1:1 nicht ganz so zufrieden. „Sieben Punkte aus den ersten drei Spielen war unser Ziel. Jetzt müssen wir in Großaspach schon gewinnen“, so Drube.

Dort spielt Lotte am kommenden Samstag um 14 Uhr. Vielleicht wird auch Chato dabei sein, denn die Sportfreunde legten am Samstag beim DFB Prostest gegen Chatos gelbe Karte ein. Er hatte die Verwarnung irrtümlicher Weise für ein Foul bekommen, das eigentlich Adam Straith begangen hatte. Für Chato wäre es die fünfte Gelbe gewesen, die eine Sperre nach sich ziehen würde.

In typischer Wilke-Manier „eierte“ der sportliche Leiter der Sportfreunde Lotte in der Halbzeitpause des Spiels vor laufender TV-Kamera rum. Auf die Frage des Telekom-Sport-Reporters, ob denn Justin Eilers schon in Lotte unterschrieben hätte, denn er stände ja auch schon im Stadionheft im SFL-Kader, antworte Manfred Wilke zunächst ausweichend: „Ich glaube schon“. Erst als der Reporter nachhakte, bestätigte Wilke, dass der Ex-Bremer Eilers unterschrieben hat. Weitere Neuzugänge sind laut Drube zudem im Anflug auf Lotte.