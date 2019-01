Die Fußball B-Mädchen der DJK Arminia Ibbenbüren haben sich den Hallenkreismeistertitel in Riesenbeck mit einem 2:0- Sieg im Finale gegen den TuS Recke gesichert und sind damit für die Hallen-Westfalenmeisterschaft am 10. Februar in Greven qualifiziert. Nach zwei Titelgewinnen in Folge ist auch die Vize-Meisterschaft für den Bezirksligisten TuS Recke ein großer Erfolg.

Die Top-Favoriten Arminia Ibbenbüren und TuS Recke lieferten sich bis zum finalen Match ein packendes Kopf-an-Kopf-Rennen. In einem echten Endspiel machten Diana Wiebe und Pia Wisnewski den 2:0-Sieg klar. Den Indoor-Titel sicherte sich der Regionalligist mit einer weißen Weste und einem überragenden Torverhältnis (34:1).

Für die Überraschung des Tages sorgte Eintracht Mettingen mit dem Bronze-Rang. Dabei behielt der Kreisligist aus Mettingen die Bezirksligisten Westfalia Hopsten (2:0) und Teuto Riesenbeck (2:1) mit zwei Siegen auf Distanz. Die Kreisligisten zogen sich allgemein gegen die Bezirksligisten achtbar aus der Affäre. Arminia Ibbenbüren 2 überraschte mit zwei Teilerfolgen gegen die Pokalfinalisten Westfalia Hopsten (1:1) und TuS Recke (1:1). Auch Falke Saerbeck und die JSG Brochterbeck/Dörenthe/ISV erkämpften sich jeweils zwei Zähler.

„Wir haben spannende und schöne Spiele gesehen. Daran hatten alle Mannschaften mit starken Leistungen ihren Anteil und haben alle ihr Bestes gegeben“, meinte Staffelleiterin Imke Holtmeyer bei der Siegerehrung.