Alles paletti bei den Nachwuchsfußballern des Tecklenburger Landes

Die Verantwortlichen der Juniorenfußballvereine aus dem Tecklenburger Land trafen sich am vergangenen Wochenende zu ihrer Halbjahrestagung mit dem Kreisjuniorenausschuss (KJA) sowie Vertretern der Spruchkammer, Schiedsrichter und Stützpunkttrainern im Sportzentrum Kaiserau. Nach dem Vortrag durch einen Referenten des Verbandes über den Aufbau der Trainerlizenzen von C-Schein- bis zum Fußballlehrer des Deutschen Fußballbundes (DFB) begann die eigentliche Tagung.

Die Vereine SC Preußen Lengerich, GW Lengerich und SV Dickenberg hatten keinen Delegierten entsandt. Dafür durfte Kreisjunioren-Obmann Helmut Hettwer einige neue Jugendleiter begrüßen. Die Staffelleiter Helmut Hettwer (B-Junioren), Matthias Ahmann (C-Junioren) und Bernward Pinke (D-Junioren) zeigten sich mit der ersten Saisonhälfte zufrieden. Inklusions-Leiter Ralf Stille kündigte im Sommer eine neue praktische Ausbildung an. „Der letzte Infotag in Riesenbeck war nur mäßig besucht“, so Stille.

A-Junioren-Staffelleiter Michael Bärtels war erfreut über die rückläufigen Platzverweise. Bärtels informierte die Vereine über ein Ferienfreizeitlager an der Ostsee. Staffelleiterin Imke Holtmeyer berichtete Positives über den Mädchenfußball. Die Kommunikation mit dem Fußballkreis Steinfurt in der B-Mädchen-Fusionsrunde sei sehr gut. „Der Tag des Mädchenfußballs kommt bei uns im Kreis gut an“, meinte Holtmeyer. Die Vereine könnten sich bis zum 10. Februar für eine Austragung des Tages des Mädchenfußballs bewerben.

Die Spruchkammer musste nur zwei Mal tätig werden. „In einem Fall mussten wir einen A-Jugendlichen nach einem Feldverweis wegen Unsportlichkeit für zehn Wochen sperren“, meinte Thomas Kruppa von der Kreisspruchkammer.

Zufrieden mit der Hinrunde zeigte sich auch Maik Echelmeyer vom Schiedsrichterwesen. „Bei entscheidenden Spielen könnt ihr auch Schiedsrichter-Assistenten anfordern. In Absprache können sich die Vereine die Kosten möglicherweise auch teilen“, so Echelmeyer. Stützpunkttrainer Klaus Burandt berichtete über das gute Abscheiden der Auswahlmannschaften bei der Westfalenmeisterschaft. Platz vier für die U12 und Rang fünf für U13-Junioren seien tolle Erfolge. „Die Beteiligung am Infotag für Trainer war nach langer Zeit zuletzt sehr gut“, meinte Burandt. Der nächste Infotag sei im Juni geplant. Und der Tag des Talents würde am 8. April in Dörenthe stattfinden.

„Am Stützpunkttraining der Jungs in Dörenthe können nur Mädchen teilnehmen, die in der Westfalenauswahl spielen“, so Burandt weiter. Auch Trainerin Kerstin Oelgemöller vom Stützpunkt Uffeln war mit dem Neuaufbau der Mädchenteams hochzufrieden. Die U13-Mädchen hätten unter der Leitung des Trainergespanns Fabienne und Andreas Hünefeld bei zwei stark besetzten Hallenturnieren die vorderen Plätze belegt. Der Grundsichtungstag der U11-Mädchen würde am 11. April in Dörenthe stattfinden. Auch die U11-Jungs von Trainer Sascha Höwing hätten im Januar zwei erfolgreiche Hallenturniere gespielt. Um Ergebnisse mit einer großen Tordifferenz bei den D-Junioren zukünftig zu vermeiden, hatten Jörg Misch (Eintracht Mettingen) und Stützpunkttrainer Klaus Burandt eine leistungsgerechte Klasseneinteilung vorgeschlagen. Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

Kreisjugendobmann Helmut Hettwer forderte die Vereine auf, langjährige Mitarbeiter für das Ehrenabzeichen zu melden. Die Tage in der Sportschule Kaiserau wurden am Samstagvormittag mit einem interessanten Vortrag von Sören Schürer (FLVW) zum Thema „Wie gewinne ich Kinder- und Jugendtrainer für den Verein“ - abgerundet.

Die Mitglieder im Kreisjugendausschuss und die geleisteten Jahre der Verantwortlichen:

Otto Weber (38 Jahre), Volker Schwabe (28), Helmut Hettwer (25), Bernward Pinke (22), Matthias Ahmann (16), Imke Holtmeyer (9), Matthias Abt (3), Christine Üffing (3), Ralf Stille (3) und Michael Bärtels (3).

Termine:

Die Jugendleiter legten in Kaiserau auch die Termine für den E-Junioren-Kreispokal und den zentralen Endspieltag der übrigen Altersklassen fest.

Die Austragungsorte der E-Junioren wurden für die nächsten drei Spieljahre ausgelost. Das Spieljahr 2019/20 beginnt mit dem E-Junioren-Kreispokal am 31. August/1.September in Laggenbeck. 2020/21 richtet Falke Saerbeck den E-Junioren-Kreispokal aus, ein Jahr später Westfalia Hopsten. Der zentrale Endspieltag der A-, B-, C- und D-Junioren sowie B-, C- und D-Mädchen findet am 3. Oktober in Saerbeck statt. Die Meisterschaft für die neue Saison beginnt am 7./8. September. Der Kreisjugendtag ist auf den 1. April bei Antrup auf dem Dickenberg terminiert.