Nach Angreifer Toni Jovic (Zrinjski Mostar), Verteidiger Sascha Härtel (ausgeliehen von Erzgebirge Aue) und Flügelflitzer Felix Drinkuth (ausgeliehen vom SC Paderborn) haben die Sportfreunde Lotte Neuzugang Nummer fünf in der Winterpause unter Vertrag genommen. Bis Saisonende wird sich der 22-jährige Innenverteidiger Thomas Blomeyer vom MSV Duisburg auf Leihbasis dem heimischen Drittligisten anschließen. In dieser Saison kam der 1,91 Meter große beidfüßig schießende Blomeyer beim Zweitligisten allerdings noch nicht zum Einsatz. Deshalb soll er in Lotte Spielpraxis sammeln. SFL-Trainer Nils Drube ist dennoch von den Qualitäten des Neuzugangs überzeugt. Mit Matthias Rahn, Adam Straith und Noah Awassi standen zuletzt nur drei Innenverteidiger im Lotter Kader. Mit einem dritten Torhüter steht der Club kurz vor der Eingung.

Noch immer keine Entscheidung liegt seitens des DFB vor, ob die gegen 1860 München gegen Paterson Chato zu unrecht gezeigte gelbe Karte erhalten bleibt oder aufgehoben wird. Es wäre seine fünfte, so dass er am Samstag in Großaspach zuschauen müsste. SF Lotte hatte bekanntlich Einspruch gegen die Wertung der gelben Karte eingelegt.