Erfolgreicher Einspruch der Sportfreunde Lotte : Das Sportgericht des DFB hat die Gelbe Karte aufgehoben, die Paterson Chato im Drittligaspiel gegen 1860 München (1:1) am 25. Januar gesehen hat. Somit ist der 22-Jährige am Samstag bei der SG Sonnenhof Großaspach (14 Uhr) spielberechtigt. Lotte hatte seinen Einspruch damit begründet, dass die von Schiedsrichterin Dr. Riem Hussein (Bad Harzburg) in der 38. Minute geahndete Regelwidrigkeit nicht von Paterson Chato, sondern vom Lotter Spieler Adam Straith begangen worden sei. Die Unparteiische erklärte anschließend gegenüber dem DFB, dass es sich bei der Verwarnung von Chato tatsächlich um eine Verwechslung der beiden Spieler gehandelt habe, was auch die Fernsehbilder belegten. Nach Paragraph 12 der Rechts- und Verfahrensordnung des DFB kann eine ausgesprochene Verwarnung gegen einen Spieler nur dann aufgehoben werden, wenn sich der Schiedsrichter in der Person des Spielers geirrt hat