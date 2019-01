Der Kader der Sportfreunde Lotte ist komplett. Am Donnerstag verpflichtete der Drittligist kurz vor Ende der Transferperiode mit Tobias Trautner einen dritten Torhüter. Der 23-Jährige war zuletzt vereinslos und spielte davor bei Strömmen IF und Kongsvinger IL in der zweiten norwegischen Liga.

Tobias Trautner ist in der Jugend der Stuttgarter Kickers fußballerisch groß geworden und schaffte dort auch den Sprung in den Seniorenbereich. Er kann auf 38 Einsätze in Norwegen sowie acht Spiele in der Regionalliga Südwest und 22 Partien in der Oberliga Baden-Württemberg zurückblicken. In Lotte hat der 1,88 Meter große Schnapper einen Vertrag bis Saisonende unterschrieben. Trainer Nils Drube freut sich: „Wir erhoffen uns natürlich einen größeren Konkurrenzkampf.“ Die Nase vorn haben dürfte aber weiterhin der etatmäßige Keeper Steve Kroll.

Trautner ist Neuzugang Nummer sechs nach Justin Eilers (Apollon Smyrnis) und Toni Jovic (Zrinjski Mostar) sowie den bis Saisonende ausgeliehenen Thomas Blomeyer ( MSV Duisburg ), Sascha Härtel (Erzgebirge Aue) und Felix Drinkuth (SC Paderborn). Ob alle zum Kader für das Spiel am Samstag bei SG Sonnenhof Großaspach zählen ist ungewiss. Das Spiel scheint jedenfalls trotz der Witterung nicht gefährdet zu sein.

Der Kader der Sportfreunde Lotte:

Abgänge: Nico Neidhart (FC Emmen), Toni Stelzer (BFC Dynamo Berlin), Yannick Zummack (FC Teutonia Ottensen), Junior Ebot-Etchi (TSV Steinbach), Noah Plume (TSV Havelse).

Sollen gehen: Kevin Pytlik, Joshua Putze, Dennis Rosin, Marcus Piossek.

Zugänge: Sascha Härtel (21, Linksverteidiger, Ausleihe von Erzgebirge Aue), Toni Jovic (26, Stürmer Zrinjski Mostar), Justin Eilers (30, Stürmer, zuletzt vereinslos), Felix Drinkuth (24, Rechtsaußen, Ausleihe vom SC Paderborn), Thomas Blomeyer (22, Ausleihe vom MSV Duisburg), Tobias Trautner (23, zuletzt vereinslos)

Aktueller Kader

Tor: Kroll, Quindt, Trautner

Abwehr: Langlitz, Rahn, Straith, Awassi, Blomeyer, Al-Hazaimeh, Härtel

Mittelfeld: Chato, Dietz, Schulze, Wendel, Hofmann, Schmidt, Reimerink, Drinkuth

Angriff : Oesterhelweg, Breitfelder, Wegkamp, Lindner, Yildirim, Karweina, Jovic, Eilers.

Anmerkung: Dietz (Syndesmosebandriss) und Breitfelder (Schambeinentzündung (fallen noch lange aus).