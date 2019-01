Felix Schiller vom VfL Osnabrück schließt mit Profifußball ab

Felix Schiller hat seinen Vertrag beim VfL Osnabrück aufgelöst. Der Innenverteidiger beendet nach einer Knieverletzung seine Karriere und wagt einen beruflichen Neustart außerhalb des Profifußballs. Defensivallrounder Konstantin Engel will indes seinen Stammplatz auch für das Spiel bei 1860 München verteidigen.

„Es gab Höhen und Tiefen, ich habe aber immer Rückhalt gespürt“, sagte Schiller laut der Mitteilung, mit der der VfL die Auflösung des bis 2020 datierten Vertrages bekannt gab. Der Innenverteidiger hatte sich vor zwei Wochen im Training erneut das Knie verdreht. Die genaue Diagnose: unklar. Die Prognose: Operation und Ausfall auf unbestimmte Zeit.

„Ich bin Sportler und lebe den Fußball, doch mein Körper macht nicht mehr mit“, erklärte der 29-Jährige demnach. Er habe ein paar Tage gebraucht, „um das zu realisieren und die Situation anzunehmen“. Die Verletzung nutzt Schiller, der kürzlich ein Masterstudium abgeschlossen hat, zu einem Schnitt: Er will ein Jobangebot abseits des Fußballs in seiner Heimatstadt Berlin annehmen.

„Wir haben uns von der Verpflichtung von Felix viel versprochen“, sagte Sportdirektor Benjamin Schmedes. Der VfL hatte den Innenverteidiger vom 1. FC Magdeburg Ende April letzten Jahres als ersten Neuzugang verkündet. Schillers Einstand verlief jedoch nicht reibungslos. Sportlich konnte sich der Mann, der als Abwehrchef vorgesehen war, wegen mehrerer kleiner Verletzungen nicht durchsetzen. Er absolvierte nur acht Drittligaspiele für die Lila-Weißen, stand viermal in der Startelf. Es sei „sehr bedauerlich“, dass Schiller nicht mehr zur Verfügung stehe, betonte Schmedes, der dem Wunsch des Spielers nach einer beruflichen Veränderung nachkam.

Dadurch ergibt sich womöglich auch für Konstantin Engel ein neuer Zweitjob. Die Frage nach der Lieblingsposition beantwortet der 30-Jährige diplomatisch: „Im Moment hinten links.“ Das ist allerdings nur eine Momentaufnahme: In dieser Saison lief er auch schon auf der rechten Abwehrseite, als Innenverteidiger und im defensiven Mittelfeld auf. „Wichtig ist es, fokussiert zu sein und seine Aufgaben zu erledigen. Das funktioniert ganz gut. Wo ich dann spiele, ist mir egal“, sagt Engel.

Eine Berufung in die Elf des Tages beim Fachmagazin „Kicker“, die er sich jüngst gegen den SV Meppen verdiente, sei zwar eine persönliche Anerkennung, sagt Engel, aber „meine Leistung bewerte ich nicht über. Das überlasse ich dem Trainer. Am wichtigsten ist, dass wir als Mannschaft gewinnen.“

Wenn das Team im Vordergrund steht, sind persönliche Befindlichkeiten nachrangig. „Es ist nicht schön, auf der Bank zu sitzen, und da ist jeder unzufrieden. Aber der Trainer hat immer eine Idee“, sagt Engel. Auch er musste zwei Partien schon von der Bank aus verfolgen. „Wir haben so eine Qualität im Kader, dass jeder einen Platz verdient hat“, sagt Engel und will nicht mit Trainer Daniel Thioune tauschen: „Ich bin froh, dass ich nicht entscheiden muss, wer spielt.“

In München wäre Engel gerne wieder auf dem Rasen dabei, auch um den Auftritt vom Meppen-Spiel wieder ein wenig geradezurücken. „Wir haben die zweite Halbzeit nicht so gestaltet, wie wir wollten. Wir können mehr“, sagt Engel selbstkritisch. Entsprechend sei die Stimmung in der Kabine trotz des Sieges „ein bisschen unzufrieden“ gewesen. „Wir müssen in München ein anderes Gesicht zeigen, damit wir unsere Serie ausbauen“, mahnt Engel.

Seit 14 Spielen ist der VfL ungeschlagen. Für zusätzlichen Druck sorgt diese Serie nicht. „Ich wusste gar nicht, seit wie vielen Spielen wir ungeschlagen sind. Das ist auch schnuppe. Hauptsache, wir gehen am Samstag ohne Niederlage vom Platz.“ Welche Rolle er dabei einnehmen könnte? Da bleibt Engel maximal flexibel: „Meinetwegen kann mich der Trainer auch offensiv bringen, wenn’s sein muss“, grinst er, „das kann ich auch.“