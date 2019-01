Paul Tiemann gewann die ersten beiden Runden klar gegen Jan Risse und Jaro Ruhe. Im Viertelfinale siegte er nach Abwehr von zwei Matchbällen in einem spannenden Duell gegen Lennard Averbeck. Im Halbfinale musste er sich einem stark aufspielenden Marlon Menzler vom TC Herford geschlagen geben.

Im Spiel um den dritten Platz siegte er im Match-Tie-Break gegen Luke Braun vom Bünder TC. So durfte sich Paul füber den dritten Platz freuen.

Mats Brünemeyer ging als Jahrgangsjüngerer in der Altersklasse U10 an den Start. Nach einem klaren Sieg gegen Max Wolter, hatte er ein wenig Lospech und musste sich in der zweiten Runde dem späteren Sieger Carlos Schneider vom Oeynhausener TC geschlagen geben. Er spielte in der Nebenrunde weiter und erreichte nach klaren Siegen gegen Arthur Lipphardt und Julius Mollin das Finale. Dort rang er in einem spannenden Match Jaro Ruhe vom TC Paderborn nieder und sicherte sich damit den Sieg in der Nebenrunde.

Als Belohnung für die guten Leistungen wurden Paul und Masts vom westfälischen Tennisverband zu einem Trainingslehrgang in das Landes-Leistungszentrum in Kamen eingeladen.