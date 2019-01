Preußen Lengerich mit fünf Neuen zuversichtlich in die Rückrunde

Für den SC Preußen Lengerich wird es wieder ernst. Die aktuelle Situation vor dem ersten Punktspiel des neuen Jahres ist bedrohlich. Als Schlusslicht mit sieben Punkten Rückstand auf einen rettenden Tabellenplatz droht der Abstieg. Los geht es am Sonntag um 14 Uhr mit dem Nachholspiel bei Vorwärts

Wettringen. Da der Club aus dem Kreis Steinfurt einen Kunstrasenplatz hat, haben sich beide Seiten auf einen Tausch des Heimrechts geeinigt. In Lengerich sind derzeit ohnehin alle Plätze gesperrt. Das für gestern geplante Testspiel gegen BSV Brochterbeck wurde deshalb auch abgesagt.

Trainer Pascal Heemann hat seinem 21 Mann starken Kader eine intensive Vorbereitung verordnet. „Was man so intensiv nennt“, schränkt der Coach ein. „Im Winter ist eine richtige Vorbereitung wegen der Witterung oft nicht möglich. Da muss man improvisieren, auf Verfeinerung der Automatismen und Aufrechterhaltung der Fitness setzen. Neues einzuführen geht gar nicht.“ Dennoch ist Heemann mit der

Wintervorbereitung insgesamt zufrieden. „Soccerhalle, Laufen, Ascheplatz und Schwimmen im Hallenbad standen an. Im Schnitt waren 17 Leute beim Training. Das ist hervorragend“, stellt er seinen Jungs ein gutes Zeugnis aus. „Alle sind willig und ehrgeizig.“

Das Saisonziel lautet eindeutig Klassenerhalt. Dem wird alles untergeordnet. Zu großer Druck soll aber auch nicht aufgebaut werden. Egal wie es kommt, fast alle Spieler haben ihre Zusage für die kommende Saison bereits gegeben. „Sollte es uns dennoch erwischen und wir steigen ab“, erklärt Pascal Heemann, „dann ist es eben so. Dann werden wir den direkten Wiederaufstieg anpeilen.“

Bauen kann der Coach auf einen erneuten, größeren Kader und einen weiteren Co-Trainer. Jörg Sprehe steht ihm in der Rückrunde als helfende Hand voll zur Verfügung. Als Neuzugänge stehen Rachih Fouad, Hendrik Schroth, Firat Sagnak, Marc Siegmund und Niklas Hawerkamp parat. Allen fünf traut Heemann den Sprung in die erste Elf zu.

„Sie werden uns auf jeden Fall weiterhelfen. Alle“, ist der Trainer überzeugt. Siegmund und Hawerkamp rücken aus der Reserve in die Erste auf. Sagnak spielte bis zur A-Jugend für Preußen Lengerich. Nach Abstechern zu Vereinen im Osnabrücker Raum ist er seit Sommer zurück in Lengerich. Nun will er auch in der Bezirksliga-Mannschaft voll angreifen.

In Schroth sieht Heemann einen echten Leader, der auf dem Platz den Mund aufmacht und zudem für gute Stimmung sorgt. Fouad hatte nach seinem Wechsel vom ESV Münster zu den Preußen einen Fitness-Nachholbedarf. Mittlerweile ist er auf einem guten Level und dürfte auf jeden Fall für eine Belebung der Offensivabteilung sorgen.

Bis auf Nickolas Kull (Syndesmosebandriss), der erst in vier Wochen zurückerwartet wird, sind alle Mann an Bord uns einsatzbereit. Auch wenn die Mannschaft noch immer ein sehr junges Durchschnittsalter an den Tag legt, blickt Pascal Heemann dem zweiten Teil der Saison durchaus zuversichtlich entgegen. Dabei setzt er vor allem auf den Teamspirit. „Und der stimmt“, sind Pascal Heemann und Jörg Sprehe überzeugt.