Oberliga Frauen

Tebu-Volleys – VC Osnabrück

Tebu-Volleys - BW Emden Borssum

Der Anfang gehört am Samstag ab 14 Uhr den First Ladies. Gegner sind VC Osnabrück II und Blau-Weiß Emden Borssum. Trainer Julian Keller ist derzeit nicht zufrieden, obwohl seine Mannschaft auf Platz zwei steht. Ein Grund ist, dass seine Spielerinnen am zuletzt die möglichen Punkte in Oythe liegen ließen. Noch mehr stört den Trainer aber, dass er in den abgelaufenen Wochen nie mit dem vollständigen Kader trainieren konnte. Auch am Samstag wird er nicht auf den ganzen Kader zurückgreifen können. Vor allem gegen die Osnabrückerinnen werden die Tebus einigen Widerstand brechen müssen. In der Hinrunde ging es beim knappen Sieg über fünf Sätze. Das war die einzige Osnabrücker Niederlage in den letzten sechs Spielen. „Das wird verdammt schwer. Da sehe ich uns vielleicht sogar eher in der Außenseiterrolle“, zeigt Julian Keller einigen Respekt vor den Spielerinnen aus der Domstadt. Blau Weiß Emden Borssum steckt im Abstiegskampf. Sechs Punkte trennen die Norddeutschen vom Relegationsplatz. Aufgegeben haben sie sich aber noch nicht. Nachdem es in den ersten fünf Spielen nur Niederlagen gab, wurden anschließend bei zwei Siegen zumindest acht Punkte eingefahren. Im Hinspiel siegten die Tebus mit 3:0.

Verbandsliga Herren

Tebu-Volleys – TuS Aschen Strang

Tebu-Volleys – Oldenburger TB II

Anders als die First Ladies haben die Verbandsliga-Herren zuletzt gut trainiert. Nach dem Sieg vor zwei Wochen im Schlagerspiel beim VfL Lintorf II strotzt der Tabellenführer vor Selbstbewusstsein. Trainer Zoltan Szilagyi kann aus den Vollen schöpfen. Alle acht Heimspiele gewannen sie bisher mit 3:0. Wird es Sieg Nummer neun und zehn ohne Satzverlust geben? Der TuS Aschen Strang hat bei bisher vier Siegen und zwölf Punkten Abstiegssorgen. Die Tebus müssen sich daher auf einen kampfstarken Gegner einstellen. Vier Punkte besser steht der Tabellenfünfte Oldenburger TB II da. Damit sind die Oldenburger im Abstiegskampf auch noch nicht aus dem Schneider. Am Sonntag wird sich ab 11 Uhr zeigen, ob die Tebus ihr Vorhaben realisieren können.

Kreisliga Osnabrück

Tebu-Volleys U16 ml – Tebu-Volleys III

Freitag, 19.30 Uhr, Halle an Hauptschule in Laggenbeck (Mettinger Straße)